Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работят днес заради еврото

© Във връзка с предстоящо обучение, касаещо въвеждането на еврото, Ви информираме, че гишетата за издаване на превозни документи за масовия обществен пътнически транспорт на територията на Пловдив няма да работят днес, 10.12.2025 г.



Ето списък на гишетата, които няма да работят:



1. Гише "Байкал“ – бул. "Цар Борис III Обединител“ № 157;



2. Гише "Централен“ – ул. “Христо Г. Данов“ № 39;



3. Гише “Тракия“ - ЖР "Тракия “ , бул. "Освобождение“ № 63;



4. Гише “Северен“ - бул. "Цар Борис III Обединител “ № 22 А;



4. Гише "Южен“ – бул. “Македония“ № 73 А;



6. Гише “Източен“ – бул. "Шести септември“ № 274;



7. Гише "Западен“ – ул. "Вечерница“ № 1 А.