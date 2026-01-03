ИЗПРАТИ НОВИНА
Георги Стаменов: Годината беше тежка, но сравнително успешна за район "Централен"
Автор: Диана Бикова 08:30Коментари (0)708
©
Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов определя 2025 година като тежка, но сравнително добра от гледна точка на решаването на проблеми.

Сред успешните проекти в интервю за Plovdiv24.bg Стаменов посочва завършването на ремонта на бул. "Васил Априлов“ в участъка от моста на Университета по хранителни технологии до бул. "Шести септември“.

Радва се, че Водният часовник на Сахат тепе е възстановен благодарение на дарители пловдивчани и след благоустрояването зоната се превръща в едно от най-посещаваните места в сърцето на Пловдив.

Отбелязва, че е стартирано разрешаването на дългогодишния казус с ул. "Леденика“, където в миналото е заложена "бомба“ заради обратния наклон на канализацията. Очаква до пролетта всички канализационни и водопроводни мрежи да бъдат подновени, като с това ще се реши въпросът с отводняването на двора на ДГ "Чучулига“ и подземията на няколко блока. След подмяната на подземните комуникации ще се поднови и цялата наземна инфраструктура – тротоари, настилки, осветление, зелени площи, напоителни системи, детски и спортни площадки. В интервюто разказва защо се е наложило проектът да бъде променен.

Две от нещата, планирани в годишната програма, са частично направени. Единият проект е паркингът пред Професионална гимназия по електротехника и електроника на "Пещерско шосе“. При обсъждането на общинския бюджет е поет ангажимент, че ще се направи актуализация през август-септември и районите, които имат сключени договори и стартирани проекти, ще бъдат дофинансирани, за да бъдат довършени. Работата е започната, направена е пътната подложка и бордюрите и е подготвено всичко за реденето на паважа на паркоместата, след което да се пристъпи към реновиране на тротоара. Идеята на Стаменов е била едновременно с ремонта на училището да бъда обновена и зоната около него. Актуализация на бюджета така и не е направена и проектът остава недовършен.

Другият недовършен обект е реновирането на огромно кално/прашно петно, според сезона, на ул. "Генерал Кюркчиев“. Голяма част от терена е предвидена за зелена площ, в който е обособен имот за временен паркинг. В началото на годината площадката е изчистена, чакълирано е за пътната основа и се очаква в началото на 2026 г. да има финансиране за довършването.

Укрепването и възстановяването на подпорни стени на Бунарджика и на Небет тепе, части от които се срутиха след обилни дъждове, ще се прави догодина. В интервюто районният кмет припомни, че всяка година иска целево финансиране за поддържането на всеки хълм поотделно.

Като най-големи проблеми Стаменов откроява трафикът и паркирането, които са чудовищни за целия град.

"Докато тези два проблема не започнат поне частично да бъдат разрешавани, а успоредно с тях и проблемът с чистотата, няма как да говорим за нормална жизнена среда. Всеки от нас се движи в града, вижда за какво става въпрос. Мисля, че положението е достигнало един нетърпим момент“ – каза той.

Смята, че зонирането на града ще облекчи и паркирането, и трафика, а запазването на паркомясто със скоби определя като остарял метод.

В интервюто разказва докъде е стигнал ремонтът на Хуманитарната гимназия. Очаква се строителите да спазят поетия ангажимент и да приключат до февруари. "150 години експлоатация са дали своя дан. Смея да твърдя, че архитектите, строителите, екипът, който ръководи самия обект ще направят абсолютно всичко, за да знаят, че сградата е безопасна, че е реставрирана по възможно най-добрия начин и че в следващите 150 години ще е там и ще се гордеем с нея“ – каза той.

Кметът на "Централен“ признава, че амбициите му за следващата година са големи. "Надявам се бюджетът за 2026 г. да е малко по-обърнат към хората и към районите. Едно от нещата, които ще предложа, е изграждане на напоителни системи в междублоковите пространства и големите обществени озеленявания. Градът ни страда и от година на година става кафяв, няма го зеленият цвят“ – сподели той. Според него от изключителна важност е изграждане на напоителни системи на хълмовете.

Определя като положително прекратяването на съсобствеността на парка зад Военна болница и фонтана с пластиките до бившето кино "Кочо Честименски“. Още догодина ще започне превръщането им в зони за отдих.

Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



