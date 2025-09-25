Габи вече я няма, но ще дочакат ли близките справедливостта?

© Plovdiv24.bg Близки на убитата на пешеходна пътека Габи излизат на протест час преди заседанието днес пред Апелативен съд Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



От сдружения "Ангели на пътя" споделят, че магистрат от Апелативен съд – Пловдив си е направил отвод.



"Съдия Елена Захова, на която ВКС върна процеса за повторно разглеждане, отказа да се произнесе повторно, тъй като вече веднъж е гледала случая и счита, че би била предубедена.



На 25.09.2025 г. от 10:30 ч. отново ще се гледа делото за смъртта на Габи и тежките травми на майка ѝ.



Имаме нужда от вашата подкрепа – нека всички заедно се съберем на протест пред Съдебната палата в Пловдив в 9:15 ч. Габи завинаги остана на 13 години. Справедливостта за нея е наша обща битка", казват те.



Случаят е от лятото на 2023 година. Габриела, заедно с майка си, пресичали ул. "Брезовско шосе", когато и двете били блъснати от колата на 54-годишната тогава Веселина Семова. Тя била само с година стаж зад волана. Движила се с 46 километра в час при ограничение от 30. Не успяла да види пешеходките и ги ударила.



Детето получи черепно-мозъчна травма и почина, а майката се размина с леки наранявания. Пред Окръжния съд шофьорката призна вината си и получи 2-годишна условна присъда.



През юни Върховният касационен съд върна за ново разглеждане делото за смъртта на 13-годишната Габриела.