ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Габи вече я няма, но ще дочакат ли близките справедливостта?
Автор: Ивет Калчишкова 08:25Коментари (0)854
© Plovdiv24.bg
Близки на убитата на пешеходна пътека Габи излизат на протест час преди заседанието днес пред Апелативен съд Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

От сдружения "Ангели на пътя" споделят, че магистрат от Апелативен съд – Пловдив си е направил отвод.

"Съдия Елена Захова, на която ВКС върна процеса за повторно разглеждане, отказа да се произнесе повторно, тъй като вече веднъж е гледала случая и счита, че би била предубедена.

На 25.09.2025 г. от 10:30 ч. отново ще се гледа делото за смъртта на Габи и тежките травми на майка ѝ.

Имаме нужда от вашата подкрепа – нека всички заедно се съберем на протест пред Съдебната палата в Пловдив в 9:15 ч. Габи завинаги остана на 13 години. Справедливостта за нея е наша обща битка", казват те. 

Случаят е от лятото на 2023 година. Габриела, заедно с майка си, пресичали ул. "Брезовско шосе", когато и двете били блъснати от колата на 54-годишната тогава Веселина Семова. Тя била само с година стаж зад волана. Движила се с 46 километра в час при ограничение от 30. Не успяла да види пешеходките и ги ударила.

Детето получи черепно-мозъчна травма и почина, а майката се размина с леки наранявания. Пред Окръжния съд шофьорката призна вината си и получи 2-годишна условна присъда.

През юни Върховният касационен съд върна за ново разглеждане делото за смъртта на 13-годишната Габриела.


Още по темата: общо новини по темата: 21
25.09.2025 »
11.07.2025 »
23.06.2025 »
12.02.2025 »
12.02.2025 »
10.02.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Близки на загинало дете за шофьорката: Да лежи в затвора, за да в...
10:23 / 25.09.2025
Започна срещата за Южния обходен колектор
10:21 / 25.09.2025
Аматьорската пешеходна пътека е била дело на работник от фирмата,...
10:05 / 25.09.2025
"Смирненски" превърнат в сметище, гуми, хладилници и строителни ...
09:59 / 25.09.2025
"Духовни маршрути в Пловдив 2025" приключва сезона с разказ за Пл...
23:25 / 24.09.2025
Нарушител, вече санкциониран за незаконни отпадъци, причини пожар...
21:16 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: