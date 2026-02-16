ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВКС върна за ново разглеждане делото за смъртта на 13-годишната Габриела
Припомняме, че момичето, заедно с майка си, пресичали ул. "Брезовско шосе", когато и двете били блъснати от колата на 54-годишната тогава Веселина Семова. Тя била само с година стаж зад волана. Движила се с 46 километра в час при ограничение от 30. Не успяла да види пешеходките и ги ударила.
Детето получи черепно-мозъчна травма и почина, а майката се размина с леки наранявания.
На 18 септември 2024 година Окръжният съд Пловдив наложи на Семова две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок и лишаване от право да шофира три години.
Семейството на момичето майката Дияна Матанова и бабите Иванка и Димитрия не приеха условното наказание като справедливо.
Три дни след решението на Окръжен съд майката и двете баби подават жалба. В нея се посочва, че съдът неправилно е отчел смекчаващите вината обстоятелства и се настоява за наказание в средния размер, предвиден от закона, както и за по-дълъг срок на лишаване от право на управление.
Апелативният съд връща жалбата с аргумента, че в първа инстанция страните са били съгласни с наказанието. На 15 февруари жалбата е входирана и при Върховния касационен съд.
Пет месеца по-късно ВКС отменя определението на Апелативен съд Пловдив и допуска въззивната жалба.
В края на септември 2025 се проведе заседание пред Апелативен съд Пловдив, а през октомври 2025 магистратите увеличиха условното наказание на Семова.
