Пловдивският апелативен съд увеличи наказанието на Виолета Семова от 3 на 4 години "лишаване от свобода“, както и санкцията "лишаване от право да управлява МПС“ - от 3 на 4 години. Делото е образувано по жалба на частните обвинители срещу присъдата на Окръжен съд-Пловдив.

Първоинстанционният съд призна Семова за виновна, че на 11 юли 2023 г. в Пловдив, при управление на лек автомобил "Ситроен“, е нарушила правилата за движение и по непредпазливост е причинила смъртта на 13-годишната Габи А. Деянието е станало на пешеходна пътека. Тогава подсъдимата бе осъдена на 2 години условно "лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 4 години и лишаване от правото да управлява МПС за 3 години.

Апелативният съд първоначално увеличи наказанието и частично оправда подсъдимата за някои нарушения, но решението бе отменено и върнато за ново разглеждане от Върховния касационен съд.

При повторното разглеждане съдът установи, че първоинстанционната присъда е била занижена и наказанието трябва да бъде 4 години "лишаване от свобода“, отчетено под средния законов минимум поради превес на смекчаващите обстоятелства.

След прилагане на реда за съкратено съдебно следствие ефективният срок е намален на 2 години и 8 месеца, като е определен изпитателен срок от 4 години заради чистото съдебно минало на подсъдимата.

Наказанието "лишаване от право да управлява МПС“ също е увеличено на 4 години. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.