Шофьорка се зарече никога повече да не кара кола заради убито дете

© Plovdiv24.bg Веселина Семова Сълзи, гняв и безсилие изпълват залата всеки път, когато се произнесе името на 13-годишната Габи. Момичето, заедно с майка си, пресичали ул. "Брезовско шосе", когато и двете били блъснати от колата на 54-годишната тогава Веселина Семова. Тя била само с година стаж зад волана. Движила се с 46 километра в час при ограничение от 30. Не успяла да види пешеходките и ги ударила.



Детето получи черепно-мозъчна травма и почина, а майката се размина с леки наранявания.



На 18 септември миналата година Окръжният съд Пловдив наложи на Семова две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок и лишаване от право да шофира три години, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Семейството на момичето майката Дияна Матанова и бабите Иванка и Димитрия не приеха условното наказание като справедливо.



Три дни след решението на Окръжен съд майката и двете баби подават жалба. В нея се посочва, че съдът неправилно е отчел смекчаващите вината обстоятелства и се настоява за наказание в средния размер, предвиден от закона, както и за по-дълъг срок на лишаване от право на управление.



Апелативният съд връща жалбата с аргумента, че в първа инстанция страните са били съгласни с наказанието. На 15 февруари жалбата е входирана и при Върховния касационен съд.



Пет месеца по-късно ВКС отменя определението на Апелативен съд Пловдив и допуска въззивната жалба.



В зала представителят на прокуратурата сподели днес, че действително наложеното наказание е занижено. Той предложи условно наказание в размер на 3 години с 5 години изпитатен срок и лишаване от правото на управление за 5 години.



Адвокатът на пострадалите се солидаризира с казаното и допълни, че шофьорката се е движила с висока скорост и е говорила по телефона. Той бе категоричен, че желае ефективно наказание за подсъдимата Семова и допълни, че поведението й е безотговорно.



Защитата на Семова отрече категорично клиентката й да е говорила по телефона.



"Моята клиентка се събужда всеки ден с желанието да е на мястото на пострадалото дете. Всичко е отчетено правилно от Окръжен съд Пловдив. Тя е започнала на шофира на късна възраст, защото е загубила съпруга си и детето си. Условното наказание е подходящо за нея", допълни тя.



Семова изрази съжаление и допълни, че никога в живота си повече няма да кара кола. Бабата на прегазената Габи не сдържа емоциите си и репликира:



"Остреща има хотел и от камерите се вижда, че тя си гледа телефона и кара с висока скорост. И аз утре мога да убия някого и да се призная за виновна. И моя мъж почина. Това не е оправдание. Не може да каже "съжалявам" и готово. Това не е реална присъда."



Апелативен съд Пловдив ще се произнесе в законния срок.