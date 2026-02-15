© Plovdiv24.bg виж галерията Plovdiv24.bg публикува сигнал на наш читател, заснет преди дни в южната част на града ни. И по-конкретно - на улица "Цветарска".



"Безобразно паркиране от служител на ЕВН" - така човекът е озаглавил сигнала си:



"Здравейте! Колко рядко тъп индивид трябва да си, за да спреш по този начин? То куче не може да мине, без да слезе на пътя, камо ли майка с количка...



Не стига че ни праскат сметки за ток както им дойде, а и служителите им са нагли. "Паркиране и репатриране" не си вдигнаха телефона, а не бих занимавал полицията с този малоумник, надявам се чрез Вашата медия снимките да стигнат до този глупак и до ръководителите му, а пък дано и го глобят, поне не само от нас да влачат".