|Фирмена кола на богата международна компания гази закона в Пловдив
"Безобразно паркиране от служител на ЕВН" - така човекът е озаглавил сигнала си:
"Здравейте! Колко рядко тъп индивид трябва да си, за да спреш по този начин? То куче не може да мине, без да слезе на пътя, камо ли майка с количка...
Не стига че ни праскат сметки за ток както им дойде, а и служителите им са нагли. "Паркиране и репатриране" не си вдигнаха телефона, а не бих занимавал полицията с този малоумник, надявам се чрез Вашата медия снимките да стигнат до този глупак и до ръководителите му, а пък дано и го глобят, поне не само от нас да влачат".
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
