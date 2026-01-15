ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фалшиви 20 евро засечени на сергии в Пловдив, прокуратурата се самосезира
Разследването е образувано във връзка с инцидент от 12 януари 2026 г., когато в гр. Пловдив са били установени три неистински банкноти с номинал от по 20 евро.
Сигналът е подаден на телефон 112, след като при пазаруване от търговци на външни сергии за плодове и зеленчуци е било констатирано, че банкнотите са фалшиви.
По досъдебното производство се извършват активни действия по разследването. Провеждат се разпити на свидетели, иззети са веществени доказателства, както и е назначена техническа експертиза. Тя ще има за цел да анализира защитните елементи на банкнотите, включително водни знаци, холограми, релеф и други характерни белези.
Срокът за приключване на разследването е тримесечен, като след събирането и анализа на всички доказателства прокуратурата ще прецени последващите процесуални действия.
