© виж галерията Международната изложба ФУДТЕХ 2026 ще събере на едно място производители, търговци, професионалисти и ценители на добрата храна. 30-ото издание ще се проведе от 17 до 21 февруари в Международен панаир Пловдив под егидата на Министерството на земеделието и храните. С впечатляващо разнообразие от продукти, нови вкусове и ясно разпознаваеми посоки на развитие, ФУДТЕХ 2026 ще покаже как високото качество, автентичните рецепти, чистите съставки и устойчивият подход се превръщат във водещи ценности на съвременната гастрономия.



Млечни продукти – здраве, баланс и смели вкусови комбинации



Млечният сектор е сред най- атрактивни акценти на ФУДТЕХ 2026. Посетителите ще открият чисти фермерски продукти, произведени с грижа към традицията и вкуса: прясно и кисело мляко, айран, занаятчийска извара, катък, моцарела и класическо бяло саламурено сирене.



Особено внимание привличат зрелите балкански кашкавали както класически, така и в модерни комбинации с подправки, трюфели, шамфъстък и пикантни добавки. Сред хитовите експонати са кашкавалите със синя слива, боровинка и смокиня, различни видове пушени сирена. Премиерата на сирене с люти чушки е специално за ценителите на по-смелите вкусове.



Месни деликатеси – от традицията до гурме интерпретациите



ФУДТЕХ 2026 предлага истинско пиршество за любителите на месните специалитети. Експозицията включва класически и пикантни пастети, деликатесни месно-зеленчукови мусове, разнообразни консерви с домашен вкус, гурме мезета и разядки по авторски рецепти.



Най-големите производители от Еленския Балкан участват с пълния си асортимент – луканки, суджуци, салами, пастърма, шунка, роле и грил продукти. Специалитетите с трюфели добавят фин и елегантен акцент към традиционните месни вкусове.



Ядкови, функционални и здравословни храни



Сред най-динамично развиващите се сегменти на изложението са ядковите и функционални продукти. Натурални тахани, ядкови масла, мусове и кремове без добавки представят нов прочит на здравословното хранене. Ще бъдат показани иновативни комбинации на фъстъчени и бадемови разновидности със сладко-солен вкус, обогатени с фибри от цикория и хрупкави парченца ядки. Посетителите ще открият и висококачествени маслини от Гърция и Турция, маслинови масла и пасти. Те допълват средиземноморската линия на изложението, която задава традиционната експозиция "Вкусовете на Италия“.



Натурални сокове и напитки – енергия от природата



ФУДТЕХ 2026 предлага богат избор от 100% натурални сокове и чисти напитки, създадени за здравословния начин на живот. Ще присъстват също енергийни напитки от естествени съставки, на плодова основа, които отговарят на търсенето на балансирани решения за активното ежедневие.



Технологии и иновации



Изложението включва съвременни уреди, оборудване и технологични решения, които показват връзката между храната, производствените процеси и модерния начин на живот. Акцентът е върху автоматизацията, ефективността и устойчивостта, които все по-силно определят бъдещето на хранително-вкусовата индустрия. Тенденциите в опаковките, етикетирането и дизайна на храните допълват експозицията, показвайки как визията и съдържанието вървят ръка за ръка в съвременната гастрономия.



ФУДТЕХ 2026 –смели и дръзки комбинации в хранителната индустрия



Със своето богато и добре структурирано присъствие на млечни, месни, ядкови, сладкарски, гурме и функционални продукти, допълнени от иновации и актуални тенденции, ФУДТЕХ 2026, организирана от Международен панаир Пловдив, представя балансирана и професионално подбрана картина на съвременната хранително-вкусова индустрия.