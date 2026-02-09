ИЗПРАТИ НОВИНА
ФУДТЕХ 2026 – мястото, където вкусът води
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:06
Международната изложба  ФУДТЕХ 2026 ще събере на едно място производители, търговци, професионалисти и ценители на добрата храна. 30-ото издание ще се проведе от 17 до 21 февруари в Международен панаир Пловдив под егидата на Министерството на земеделието и храните. С впечатляващо разнообразие от продукти, нови вкусове и ясно разпознаваеми посоки на развитие, ФУДТЕХ 2026 ще покаже как високото качество, автентичните рецепти, чистите съставки и устойчивият подход се превръщат във водещи ценности на съвременната гастрономия. 

Млечни продукти – здраве, баланс и смели вкусови комбинации

Млечният сектор е сред най- атрактивни акценти на ФУДТЕХ 2026. Посетителите ще открият чисти фермерски продукти, произведени с грижа към традицията и вкуса: прясно и кисело мляко, айран, занаятчийска извара, катък, моцарела и класическо бяло саламурено сирене.

Особено внимание привличат зрелите балкански кашкавали както класически, така и в модерни комбинации с подправки, трюфели, шамфъстък и пикантни добавки. Сред хитовите експонати са кашкавалите със синя слива, боровинка и смокиня, различни видове пушени сирена. Премиерата на сирене с люти чушки е специално за ценителите на по-смелите вкусове.

Месни деликатеси – от традицията до гурме интерпретациите

ФУДТЕХ 2026 предлага истинско пиршество за любителите на месните специалитети. Експозицията включва класически и пикантни пастети, деликатесни месно-зеленчукови мусове, разнообразни консерви с домашен вкус, гурме мезета и разядки по авторски рецепти.

Най-големите производители от Еленския Балкан участват с пълния си асортимент – луканки, суджуци, салами, пастърма, шунка, роле и грил продукти. Специалитетите с трюфели добавят фин и елегантен акцент към традиционните месни вкусове. 

Ядкови, функционални и здравословни храни

Сред най-динамично развиващите се сегменти на изложението са ядковите и функционални продукти. Натурални тахани, ядкови масла, мусове и кремове без добавки представят нов прочит на здравословното хранене. Ще бъдат показани иновативни комбинации на фъстъчени и бадемови разновидности със сладко-солен вкус, обогатени с фибри от цикория и хрупкави парченца ядки. Посетителите ще открият и висококачествени маслини от Гърция и Турция, маслинови масла и пасти. Те допълват средиземноморската линия на изложението, която задава традиционната експозиция "Вкусовете на Италия“.

Натурални сокове и напитки – енергия от природата

ФУДТЕХ 2026 предлага богат избор от 100% натурални сокове и чисти напитки, създадени за здравословния начин на живот. Ще присъстват също енергийни напитки от естествени съставки, на плодова основа, които отговарят на търсенето на балансирани решения за активното ежедневие.

Технологии и иновации

Изложението включва съвременни уреди, оборудване и технологични решения, които показват връзката между храната, производствените процеси и модерния начин на живот. Акцентът е върху автоматизацията, ефективността и устойчивостта, които все по-силно определят бъдещето на хранително-вкусовата индустрия. Тенденциите в опаковките, етикетирането и дизайна на храните допълват експозицията, показвайки как визията и съдържанието вървят ръка за ръка в съвременната гастрономия.

ФУДТЕХ 2026 –смели и дръзки комбинации в хранителната индустрия

Със своето богато и добре структурирано присъствие на млечни, месни, ядкови, сладкарски, гурме и функционални продукти, допълнени от иновации и актуални тенденции, ФУДТЕХ 2026, организирана от Международен панаир Пловдив, представя балансирана и професионално подбрана картина на съвременната хранително-вкусова индустрия.


