"Европейски пътища": Подкрепяме нуждата от разширяване на Околовръстния път на Пловдив

Околовръстният път на Пловдив е част от републиканската пътна мрежа. Ремонтът му през 2021 г. е извършен от "Европейски пътища“ съгласно договор за текущ ремонт и поддръжка. Този тип програми включват само и единствено ремонт на съществуващия път съгласно одобрен проект и не допускат изменения на габарита на пътните платна. В тази връзка "Европейски пътища“ е извършила полагане на нова пътна настилка и нови банкети.



Хоризонталната и вертикална сигнализация, част от която са и ограничителните мантинели на пътя, е предмет на други договори с други компании и "Европейски пътища“ няма отношение към това.



При изпълнението на всички ремонтни дейности на Околовръстния път на Пловдив, както и при всички други наши проекти прилагаме най-високи стандарти за качество. Това се доказва и от настоящото състояние на пътя, което е отлично след пет години на интензивна експлоатация.



Като компания - лидер в пътното строителство и пътното поддържане в България, ние напълно подкрепяме нуждата от разширяване на Околовръстния път на Пловдив и споделяме усилията на местните и национални власти в развитието на модерна пътна инфраструктура, съобразена с динамичните нужди на региона.



В същото време не спираме да апелираме за отговорно поведение и внимателно шофиране на пътя.



