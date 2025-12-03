ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Европейски пътища": Подкрепяме нуждата от разширяване на Околовръстния път на Пловдив
Автор: ИА Фокус 16:31Коментари (1)312
©
Във връзка с породената обществена дискусия за нуждата от разширяване на Околовръстния път на Пловдив заявяваме следното:

Околовръстният път на Пловдив е част от републиканската пътна мрежа. Ремонтът му през 2021 г. е извършен от "Европейски пътища“ съгласно договор за текущ ремонт и поддръжка. Този тип програми включват само и единствено ремонт на съществуващия път съгласно одобрен проект и не допускат изменения на габарита на пътните платна. В тази връзка "Европейски пътища“ е извършила полагане на нова пътна настилка и нови банкети.

Хоризонталната и вертикална сигнализация, част от която са и ограничителните мантинели на пътя, е предмет на други договори с други компании и "Европейски пътища“ няма отношение към това.

При изпълнението на всички ремонтни дейности на Околовръстния път на Пловдив, както и при всички други наши проекти прилагаме най-високи стандарти за качество. Това се доказва и от настоящото състояние на пътя, което е отлично след пет години на интензивна експлоатация.

Като компания - лидер в пътното строителство и пътното поддържане в България, ние напълно подкрепяме нуждата от разширяване на Околовръстния път на Пловдив и споделяме усилията на местните и национални власти в развитието на модерна пътна инфраструктура, съобразена с динамичните нужди на региона.

В същото време не спираме да апелираме за отговорно поведение и внимателно шофиране на пътя.

Ремонтът на Околовръстния път на Пловдив през 2021 г. е извършен от "Европейски пътища“ съгласно договор за текущ ремонт и поддръжка. Този тип програми включват само и единствено ремонт на съществуващия път съгласно одобрен проект и не допускат изменения на габарита на пътните платна.

Хоризонталната и вертикална сигнализация, част от която са и ограничителните мантинели на пътя, е предмет на други договори с други компании и "Европейски пътища“ няма отношение към това.

При изпълнението на всички ремонтни дейности на Околовръстния път на Пловдив, както и при всички други наши проекти прилагаме най-високи стандарти за качество. Това се доказва и от настоящото състояние на пътя, което е отлично след пет години на интензивна експлоатация.

Подкрепяме нуждата от разширяване на Околовръстния път на Пловдив и споделяме усилията на местните и национални власти в развитието на модерна пътна инфраструктура, съобразена с динамичните нужди на региона.


Още по темата: общо новини по темата: 458
03.12.2025 Бащата на Сияна: Малко ми идва в повече
03.12.2025 Тежък скандал между Асен Костов и Диана Русинова и Тодор Батков-младши
03.12.2025 След извънредната нощна инспекция специалисти категорични: Околовръстното да се разшири
03.12.2025 Депутати: Защо никой не говори за Северната дъга на Околовръстното на
Пловдив?
24.11.2025 Обещаха Пловдив да има околовръстно, подобно на софийското
20.11.2025 Добрата новина: Няма пострадали при верижната катастрофа
предишна страница [ 1/77 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
точно тия ли говорят за хубави пътища... Дето заради тях повече от половин година пътя Пещера- Пловдив седи с ограничителни табели за ремонт и скорост,защото не са си издали обекта,но не работят. Надлезите на околовръстното и до Кадиево не ги пипнаха....Експерти били.1 година мотат с 1 ремонт и все нови обекти печелят
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Има присъда за нелепата смърт пред заведение в Пловдивско
15:10 / 03.12.2025
Странен пост във Фейсбук разбуни духовете
14:24 / 03.12.2025
Притеснителни данни за работещото население в Пловдивска област
12:15 / 03.12.2025
Ще лежи в затвора заради престъпление спрямо собствената си майка...
13:41 / 03.12.2025
Директорът на ПОИ: Заведение в "Капана" е поставило ретро автомоб...
11:18 / 03.12.2025
Тежък скандал между Асен Костов и Дияна Русинова и Тодор Батков-м...
10:35 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електрически тротинетки в Пловдив
Никулден 2025
Водни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: