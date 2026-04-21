Националната търговска гимназия (НТГ) в Пловдив затвърждава позициите си на иноватор в българското образование. През настоящата учебна 2025/2026 г. училището успешно реализира мащабен проект по програма "Еразъм+“, изпращайки свои кадри на специализации в Испания и Португалия.

Целта на инициативата е ясна: превръщане на гимназията в модерно пространство, където екологията, изкуственият интелект (ИИ) и езиковото обучение вървят ръка за ръка.

Малага и Севиля: Технологичен и езиков скок

В испанския град Малага директорът и езикови преподаватели преминаха обучение по методиката CLIL. Този иновативен подход позволява преподаването на специализирани предмети директно на чужд език, което ще подготви учениците на НТГ за глобалния пазар на труда.

Същевременно в Севиля учители изследваха как изкуственият интелект може да бъде полезен в училище. Фокусът бе поставен върху автоматизирането на административните задачи, за да може преподавателите да отделят повече време за индивидуална и творческа работа с децата.

Обмяна на опит "от извора“ в Португалия

Проектът включваше и посещения тип "наблюдение на работното място“ в град Порто. Пловдивските учители гостуваха на португалско училище, където обмениха идеи за най-добрите педагогически практики. Вече завърнали се в Пловдив, те обсъдиха на кръгла маса как видяното в Португалия може да се приложи успешно в родната среда.

Дългосрочните ползи за учениците

Инвестицията в професионалното развитие на учителите вече дава своите плодове. Благодарение на дигиталната трансформация води до умело използване на нови платформи и технологии в учебния час. Преподавателите, вдъхновени от европейските модели, търсят нови пътища за ангажиране на учениците.