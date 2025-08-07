ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ето къде ще учат децата от Хуманитарната
Към този момент това е работен вариант на администрацията на Община Пловдив, но след заповедта на кмета Костадин Димитров то този вариант ще стане окончателен.
Учениците от 1 а, б, в, г клас и 2 а, б, в, г клас ще бъдат преместени в Общински детски комплекс на бул. "Шести септември" № 193.
Малчуганите от 3 а и 3 в клас ще бъдат преместени в СУ "Пейо Кр. Яворов".
Децата от 3 б, г и 4 а, б, в, г клас ще бъдат преместени в Образователен бизнес център ЕВРО-АЛИАНС на ул. "Самара" № 15.
Тези от прогимназиален етап 5, 6 и 7 клас ще се обучават в СУ "Никола Вапцаров".
Припомняме, че до екипът на Plovdiv24.bg многократно са сигнализирали притеснени родители относно пребазирането на децата.
Съображенията им бяха споделени още на срещата през месец април, когато те бяха уверени, че ремонтът ще приключи до ноември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 73
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 6 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Търсиш нова работа със смисъл? BTL е точното място за теб!
09:00 / 07.08.2025
Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да се проме...
21:22 / 06.08.2025
Тежка катастрофа след "Скобелева майка" с бус, моторист и две кол...
18:58 / 06.08.2025
В Пловдив почина сценарист на "Каналето"
15:34 / 06.08.2025
Kметът на "Тракия": Не бъдете толерантни към закононарушители, ко...
07:12 / 07.08.2025
Възраcтен шофьор навлезе в насрещното в улица в Пловдив, в болниц...
15:21 / 06.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS