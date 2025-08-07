ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето къде ще учат децата от Хуманитарната
Автор: Ивет Калчишкова 11:26
©
Учениците от ОУ"Княз Александър 1" ще се обучават в 4 различни сгради от 15 септември до приключването на ремонта на сградата на Хуманитарната гимназия, научи Plovdiv24.bg от свои източници. 

Към този момент това е работен вариант на администрацията на Община Пловдив, но след заповедта на кмета Костадин Димитров то този вариант ще стане окончателен. 

Учениците от 1 а, б, в, г клас и 2 а, б, в, г клас ще бъдат преместени в Общински детски комплекс на бул. "Шести септември" № 193.

Малчуганите от 3 а и 3 в клас ще бъдат преместени в СУ "Пейо Кр. Яворов".

Децата от 3 б, г и 4 а, б, в, г клас ще бъдат преместени в Образователен бизнес център ЕВРО-АЛИАНС на ул. "Самара" № 15.

Тези от прогимназиален етап 5, 6 и 7 клас ще се обучават в  СУ "Никола Вапцаров".

Припомняме, че до екипът на Plovdiv24.bg многократно са сигнализирали притеснени родители относно пребазирането на децата. 

Съображенията им бяха споделени още на срещата през месец април, когато те бяха уверени, че ремонтът ще приключи до ноември. 


+1
 
 
Та, къде ще учат децата от Хуманитарната гимназия в крайна сметка!?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

