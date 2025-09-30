ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето колко деца останаха извън класирането за детска градина в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:30
©
725 деца взеха участие в проведеното на 30 септември 2025 г. класиране за прием в детските градини и ясли. От тях 446 са в яслена възраст, 138 кандидатстват за първа възрастова група, 79 - за втора възрастова група, 44 - за трета група и 18 - за четвърта възрастова група (за 6-годишни деца). 40 от децата кандидатстват за преместване.

Обявените свободни места бяха общо 304, от тях за яслените групи – 60, за първа група – 91, за втора – 51, за трета – 56 и за четвърта група – 46.

Броят на класираните деца е 165, от тях 60 са класирани за яслените групи, 44 - за първа група, 26 - за втора група, 24 - за трета група и 11 - за четвърта група. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 6 октомври 2025 г., включително - дотогава родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Все още има места в част от групите за предучилищно образование към училищата. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи за 5- и 6-годишни деца. Записването в тях е на място в училищата и не е обвързано с електронната система. Информация за тези групи родителите могат да намерят на интернет страницата https://dz-priem.plovdiv.bg/ в раздел "Групи в училищата"

Следващото класиране ще се проведе на 16 октомври. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 7 октомври включително. При кандидатстване за прием и подбор на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 15.10.2025 г. – 23 ч. 59 мин. За тези, които подават заявления на хартиен носител при директорите на детските градини или детските ясли, срокът е 17 ч. на 14.10.2025 г.







