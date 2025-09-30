ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ето колко деца останаха извън класирането за детска градина в Пловдив
Обявените свободни места бяха общо 304, от тях за яслените групи – 60, за първа група – 91, за втора – 51, за трета – 56 и за четвърта група – 46.
Броят на класираните деца е 165, от тях 60 са класирани за яслените групи, 44 - за първа група, 26 - за втора група, 24 - за трета група и 11 - за четвърта група. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 6 октомври 2025 г., включително - дотогава родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.
Все още има места в част от групите за предучилищно образование към училищата. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи за 5- и 6-годишни деца. Записването в тях е на място в училищата и не е обвързано с електронната система. Информация за тези групи родителите могат да намерят на интернет страницата https://dz-priem.plovdiv.bg/ в раздел "Групи в училищата"
Следващото класиране ще се проведе на 16 октомври. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 7 октомври включително. При кандидатстване за прием и подбор на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 15.10.2025 г. – 23 ч. 59 мин. За тези, които подават заявления на хартиен носител при директорите на детските градини или детските ясли, срокът е 17 ч. на 14.10.2025 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Забравете за този маршрут утре в Пловдив
19:39 / 30.09.2025
Скандалът в Общината се разраства: Експерти напускат Стоянов и Са...
18:54 / 30.09.2025
15 години строг затвор заради убийство за шише ракия
16:54 / 30.09.2025
Как успяха да се ударят точно на това място в Пловдив?
16:17 / 30.09.2025
Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
15:21 / 30.09.2025
Кметът отговори за препълнените кофи с боклук из целия Пловдив
14:58 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS