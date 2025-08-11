ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето го пробива под Централна гара в Пловдив
Генералният директор и председателят на Управителния съвет на НКЖИ извършиха оглед на обектите заедно с представители на фирмата-изпълнител и строителния надзор, в които се изпълняват строителни дейности.
Особено внимание бе отделено на гара Пловдив, където дейностите по модернизация са на финален етап и в момента се изпълняват довършителни работи. Посетен бе и комуникационно-транспортният пробив, в който се извършват изкопни работи, чието приключване се очаква в най-кратки срокове.
Двата договора за строителство са част от проекта "Развитие на железопътен възел Пловдив“, финансиран по Механизма за свързване на Европа, с цел подобряване на инфраструктурата и увеличаване на капацитета на железопътната мрежа.
