Ето го пробива под Централна гара в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:40
Ръководството на Национална компания "Железопътна инфраструктура“ направи проверка на място и се запозна с напредъка по строителните дейности на железопътната инфраструктура в участъците Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре.

Генералният директор и председателят на Управителния съвет на НКЖИ извършиха оглед на обектите заедно с представители на фирмата-изпълнител и строителния надзор, в които се изпълняват строителни дейности.

Особено внимание бе отделено на гара Пловдив, където дейностите по модернизация са на финален етап и в момента се изпълняват довършителни работи. Посетен бе и комуникационно-транспортният пробив, в който се извършват изкопни работи, чието приключване се очаква в най-кратки срокове.

Двата договора за строителство са част от проекта "Развитие на железопътен възел Пловдив“, финансиран по Механизма за свързване на Европа, с цел подобряване на инфраструктурата и увеличаване на капацитета на железопътната мрежа.


