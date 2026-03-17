Ерол Садъков вече не е част от организацията поради разминавания в принципите и визията за развитие. Te излязоха с декларация, подписана от председателя Веселин Костов.
"Не правим компромиси с принципите на "Браво Пловдив“, категоричен е Костов, обяснявайки цялостната ситуация:
Уважаеми пловдивчани,
Скъпи доброволци и приятели,
Уведомяваме ви, че Ерол Садъков вече не е част от сдружение "Браво Пловдив“.
Ние от "Браво Пловдив“ вярваме, че всяка обществена организация трябва да бъде изградена върху ясни принципи, ценности и посока на развитие. Когато хората се обединяват около кауза, те поемат по общ път – път, който изисква последователност, доверие и споделено разбиране за това накъде се върви.
Това е посока, която не може да бъде променяна по време на пътя, защото именно тя е в основата на изграденото доверие. Понякога в хода на общата работа се оказва, че отделните пътища започват да се разминават и разклоняват. В такива моменти най-честното и достойно решение е всеки да продължи напред по своя собствен път.
Безспорно Ерол Садъков беше един от двигателите на организацията в самото ѝ създаване. На него беше гласувано огромно доверие, а благодарение на това той премина през редица важни политически постове – общински съветник, председател на групата на "Браво Пловдив“ в Общинския съвет, а впоследствие и заместник-кмет с ресор "Транспорт“.
Нашето доверие към него беше безрезервно, дори в моментите, когато срещу него имаше атаки – атаки, които се стовариха и върху "Браво Пловдив“. Въпреки това доверието към него не само не беше оттеглено, а напротив – беше потвърдено.
Когато той беше несправедливо уволнен по нареждане на Бойко Борисов като заместник-кмет на Община Пловдив, в знак на съпричастност всички членове на "Браво Пловдив“, които заемаха постове като директори на общински предприятия и заместник-кметове на райони, подадоха оставки. Групата на "Браво Пловдив“ в Общинския съвет също застана твърдо зад него.
В един момент обаче тази подкрепа започна да губи взаимността, на която се основаваше, а част от идеите на Ерол Садъков влязоха в пълно противоречие с принципите на "Браво Пловдив“, което е създадено като гражданска организация, работеща за обществения интерес, а не за лични или икономически облаги.
Следвайки своите принципи и убежденията на своите членове, "Браво Пловдив“ се включи и в новата инициатива "Съединени българи“ – патриотична организация, която отстоява българската история, култура и дух и подава ръка на нашите сънародници извън пределите на родината.
Реакцията на Ерол Садъков към тази инициатива беше негативна, която ясно показа различията в нашите възгледи по отношение на българската идентичност, история и култура. Ние от "Браво Пловдив“ вярваме, че достойнството на българската нация е в нейното единство.
След като той не заемаше публичните постове в Общинския съвет и Община Пловдив, възгледите на Садъков или се промениха, или просто излязоха наяве. В разговори с членове на сдружението се правеха сравнения и аналогии между политика и бизнес и как в двете сфери трябва да се работи по един и същ начин.
Нещо, което твърдо противоречи на принципите на "Браво Пловдив“, която не участва в задкулисни договорки и сделки на тъмно.
И въпреки всички различия, които ясно показаха, че нашите убеждения се разминават, а пътищата се разделят - решението да напусне организацията беше изцяло негово, за да се присъедини към друг политически проект.
С това свое решение той обезкуражи хората, които подадоха оставки в знак на съпричастност, когато беше уволнен от Община Пловдив. С това свое решение той зачеркна и част от идеите и каузите, за които "Браво Пловдив“ се бори и отстоява.
"Браво Пловдив“ ще продължи да следва своята посока и да работи последователно за каузите, които защитава, и за развитието на Пловдив, без да изневерява на своите принципи.
Благодарим на Ерол Садъков за съвместната работа и за участието му в инициативите и дейностите на организацията през изминалия период и му пожелаваме успех в бъдещите начинания.
Веселин Костов
Председател на "Браво Пловдив“
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Садъков вчера се появи в 16-та РИК при регистрацията на кандидатдепутатската листа на ДПС с водач Стефка Костадинова.
kinnest
преди 43 мин.
пак ще "набира" гласове за шиши или боко както го правеше и преди Браво дори когато беше част от Браво
