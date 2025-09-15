ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емил Русинов откри учебната в "Източен"
В частната езикова гимназия "Стоян Сариев" по-късно кметът наред с откриването на първия учебен ден, връчи на учениците езиковите сертификати за издържани нива по английски език. В училището е създаден Изпитен център на Кеймбридж за цяла Южна България. Сертификатът е пожизнен и признат в цял свят. До днешна дата над 318 ученика са придобили успешно правото да продължат образованието си в най- престижните университети в цял свят.
Емил Русинов поздрави целия екип с 30-годишния юбилей на учебното заведение и пожела на управителя Георги Сариев и директорката Светла Тошкова още много успехи занапред.
