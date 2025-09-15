© виж галерията Като възпитаник от първия випуск на СУ "Симон Боливар" кметът на район "Източен" със сантименти откри новата учебна година в родното си училище. Той поздрави директорката Анна Йорданова с откриването на първата дуална паралелка със специалност "Цветарство" и пожела на всички ученици здраве, вдъхновение и упоритост в учението. След тържествената програма всички ученици се отправиха с нетърпение към класните стаи под аплодисментите на своите родители.



В частната езикова гимназия "Стоян Сариев" по-късно кметът наред с откриването на първия учебен ден, връчи на учениците езиковите сертификати за издържани нива по английски език. В училището е създаден Изпитен център на Кеймбридж за цяла Южна България. Сертификатът е пожизнен и признат в цял свят. До днешна дата над 318 ученика са придобили успешно правото да продължат образованието си в най- престижните университети в цял свят.



Емил Русинов поздрави целия екип с 30-годишния юбилей на учебното заведение и пожела на управителя Георги Сариев и директорката Светла Тошкова още много успехи занапред.