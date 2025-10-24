ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ексклузивно: Пожар в необитаема къща в Кършияка, близо до хотел "Санкт Петербург"
Нейният собственик почина преди няколко години и оттогава в нея не живее никой. Говори се, че няма и ток. Съседи твърдят, че наследниците на собственика са били заложили пред банки къщата преди време, но заемът вече бил изплатен.
Друга любопитна подробност е, че постройката се намира точно до ъгловата кооперация, в която живее йорданският строителен предприемач у нас Таха Рахман. Той отдавна имал апетити към това място, нищо, че то е не повече от 400 кв.м.
Естествено всичко това поражда доста въпросителни и дава поводи за съмнения, че пожарът може и да е умишлен. Разбира се всичко това трябва да бъде доказано от разследващите.
И в момента на място е една пожарна с екипа си, има и разследващи полицаи. Събрали са се и много съседи на раздумка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Първата работилница по научна илюстрация в Пловдив стартира на 1 ...
23:20 / 23.10.2025
Камерният концерт в Областна администрация, посветен на Химна на ...
21:48 / 23.10.2025
Шофьорка от кръстовището на ВСИ: Отстъпих път на кола, излизаща о...
20:36 / 23.10.2025
Пускат маршрутките до Скутаре, Рогош и Маноле, но две села остава...
13:00 / 23.10.2025
Кой провали поръчката за хеликоптерната площадка на HEMS в Пловди...
15:07 / 23.10.2025
С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет о...
10:27 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Наистина ли еврото е "тойро"?
12:24 / 22.10.2025
Бебе в bTV
13:50 / 22.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS