Ексклузивно: Пожар в необитаема къща в Кършияка, близо до хотел "Санкт Петербург"
Автор: Цвети Тончева 01:19Коментари (0)87
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Пожар в необитаема къща събуди жителите на Кършияка около полунощ, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Къщата е единствената стара постройка на етаж и половина която остана сред големите и нови кооперации около нея, на ул. "Полковник Дрангов".Пожарът вече е загасен. Изгорял е целият покрив на къщата. 

Нейният собственик почина преди няколко години и оттогава в нея не живее никой. Говори се, че няма и ток. Съседи твърдят, че наследниците на собственика са били заложили пред банки къщата преди време, но заемът вече бил изплатен.

Друга любопитна подробност е, че постройката се намира точно до ъгловата кооперация, в която живее йорданският строителен предприемач у нас Таха Рахман. Той отдавна имал апетити към това място, нищо, че то е не повече от 400 кв.м. 

Естествено всичко това поражда доста въпросителни и дава поводи за съмнения, че пожарът може и да  е умишлен. Разбира се всичко това трябва да бъде доказано от разследващите. 

И в момента на място е една пожарна с екипа си, има и разследващи полицаи. Събрали са се и много съседи на раздумка.







