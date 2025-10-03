ЗАРЕЖДАНЕ...
|Екипи на "Чистота" и "Градини и паркове" изпратени на терен
2 екипа на ОП "Градини и паркове“ са били също на терен през нощта и са отстранявали паднали дървета и клони на бул. "Шести септември“ и в район "Тракия“. До момента има над 20 сигнала, които се обработват от 7 дежурни екипа на общинското предприятие. Няма пострадали хора. Голяма част от дърветата са здрави, но са съборени под напора на тежката листна маса, вследствие на поройния дъжд, коментира директорът на ОП "Градини и паркове“ Радина Андреева.
|общо новини по темата: 45
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
