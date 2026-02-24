© Plovdiv24.bg виж галерията Искам да кажа, че признавам вината си и съжалявам. Изказвам съболезнования на близките. Не съм искал да стане така, съжалявам много". Това каза пред съда 24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, причинил тежката катастрофа със загинало семейство Пушкови на Околовръстния път на Пловдив.



Мъжът ще научи своята присъда още днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт и процесът преминава по реда на съкратеното съдебно следствие.



Джуней Дюлгеров е с повдигнато обвинение за тежко пътнотранспортно произшествие, станало на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на главен път II-86 (Пловдив – Смолян) в района на кръстовището на Околовръстното с улица "Захаридово“.



Според обвинителния акт, при управление на товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке "Шмитц“, водачът е нарушил редица разпоредби на Закона за движение по пътищата и вследствие на тях непредпазливост, е причинена смъртта на повече от едно лице. На място загинаха Мария Пушкова, Тодор Пушков (42 г.) и 14-годишната им дъщеря, както и средна телесна повреда на още едно лице – 7-годишно момиченце.



Семейството пътували в лек автомобил "Фолксваген“, когато в насрещното платно внезапно навлязъл товарният камион и ги ударил челно. Единствено оцеля 7-годишното им дете, което бе в изключително тежко състояние, но лекарите успяха да го спасят.



