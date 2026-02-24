ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да стане така
Автор: Ивет Калчишкова 10:46Коментари (0)2758
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Искам да кажа, че признавам вината си и съжалявам. Изказвам съболезнования на близките. Не съм искал да стане така, съжалявам много". Това каза пред съда 24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, причинил тежката катастрофа със загинало семейство Пушкови на Околовръстния път на Пловдив.

Мъжът ще научи своята присъда още днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт и процесът преминава по реда на съкратеното съдебно следствие.

Джуней Дюлгеров е с повдигнато обвинение за тежко пътнотранспортно произшествие, станало на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на главен път II-86 (Пловдив – Смолян) в района на кръстовището на Околовръстното с улица "Захаридово“.

Според обвинителния акт, при управление на товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке "Шмитц“, водачът е нарушил редица разпоредби на Закона за движение по пътищата и вследствие на тях непредпазливост, е причинена смъртта на повече от едно лице. На място загинаха Мария Пушкова, Тодор Пушков (42 г.) и 14-годишната им дъщеря, както и средна телесна повреда на още едно лице – 7-годишно момиченце.

Семейството пътували в лек автомобил "Фолксваген“, когато в насрещното платно внезапно навлязъл товарният камион и ги ударил челно. Единствено оцеля 7-годишното им дете, което бе в изключително тежко състояние, но лекарите успяха да го спасят.



Още по темата: общо новини по темата: 41
24.02.2026 Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
24.02.2026 Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината от които за превишена скорост
24.02.2026 Роднини на убитото семейство: Шофьорът остави едно дете на 7 години без майка, баща и сестра
24.02.2026 Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат максимална присъда
24.02.2026 Ще има ли справедливост след поредните жертви на Околовръстното на Пловдив?
21.02.2026 Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодо...
12:00 / 24.02.2026
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026
Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та...
10:59 / 24.02.2026
Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината о...
10:40 / 24.02.2026
Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат ...
09:55 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Тенис от Пловдив и региона
Служители в държавните горски и ловни стопанства протестират
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: