|Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да стане така
Мъжът ще научи своята присъда още днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт и процесът преминава по реда на съкратеното съдебно следствие.
Джуней Дюлгеров е с повдигнато обвинение за тежко пътнотранспортно произшествие, станало на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на главен път II-86 (Пловдив – Смолян) в района на кръстовището на Околовръстното с улица "Захаридово“.
Според обвинителния акт, при управление на товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке "Шмитц“, водачът е нарушил редица разпоредби на Закона за движение по пътищата и вследствие на тях непредпазливост, е причинена смъртта на повече от едно лице. На място загинаха Мария Пушкова, Тодор Пушков (42 г.) и 14-годишната им дъщеря, както и средна телесна повреда на още едно лице – 7-годишно момиченце.
Семейството пътували в лек автомобил "Фолксваген“, когато в насрещното платно внезапно навлязъл товарният камион и ги ударил челно. Единствено оцеля 7-годишното им дете, което бе в изключително тежко състояние, но лекарите успяха да го спасят.
Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодо...
12:00 / 24.02.2026
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026
Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та...
10:59 / 24.02.2026
Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината о...
10:40 / 24.02.2026
Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат ...
09:55 / 24.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
