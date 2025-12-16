© виж галерията В седмицата преди празниците летище "Пловдив" отново стана място на магия и вълнение, когато Дядо Коледа пристигна със самолет и пълен чувал с подаръци.



По традиция Добрият старец беше посрещнат от 30 деца на служители на летището, които бяха дошли специално, за да го поздравят.



“Искам да пожелая на децата да са много здрави, весели и игриви!", обърна се Дядо Коледа към всички присъстващи.



Събитието създаде незабравими емоции за всички, независимо от тяхната възраст. Много от родителите и служителите на летището споделиха, че това е прекрасен начин да се запази магията на празниците и да се усети радостта на децата.



Преди да си тръгне, Дядо Коледа пожела още здраве и щастие на всички семейства и весело посрещане на предстоящите празници.