|Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
По традиция Добрият старец беше посрещнат от 30 деца на служители на летището, които бяха дошли специално, за да го поздравят.
“Искам да пожелая на децата да са много здрави, весели и игриви!", обърна се Дядо Коледа към всички присъстващи.
Събитието създаде незабравими емоции за всички, независимо от тяхната възраст. Много от родителите и служителите на летището споделиха, че това е прекрасен начин да се запази магията на празниците и да се усети радостта на децата.
Преди да си тръгне, Дядо Коледа пожела още здраве и щастие на всички семейства и весело посрещане на предстоящите празници.
