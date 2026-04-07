Две пешеходки са в болница след катастрофи, възникнали вчера в Пловдив. Пострадалите са пенсионерка на 78 години и 17-годишно момиче. Около 12 ч., на кръстовище между бул. "Христо Ботев“ и бул. "Найчо Цанов“ лек автомобил с 20-годишен водач предприел десен завой и блъснал пресичащата на пешеходна пътека възрастна жена.

Около 21.15 ч., при подобни обстоятелства, на кръстовище между бул. "Коматевско шосе“ и ул. "Модър“ тийнеджърката била ударена от кола, управлявана от 54-годишен мъж.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни. По случите са образувани досъдебни производства в сектор "Разследване на престъпления по транспорта“, съобщават от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.