Двама работят, трима гледат: Спряха важен ремонт край Пловдив

© БНТ Пътят Пловдив - Първенец - Лилково е в окаяно състояние, алармира директорът на тържището Илия Гатев. Оплакват се и хора от селото. Трафикът в участъка е изключително интензивен, защото това е една от връзките на близките села от Родопската яка за Пловдив.



Хората казват, че развалят колите си в огромните дупки. Ремонтът на пътя започна през юли, но неочаквано е спрян. Каква е причината?



"Много време продължи това нещо. Безумие е. Аз виждам как се работи - двама работят, а трима около тях стоят", оплакват се хората от региона.



"Тук трафикът е много интензивен. Пътуващите се притесняват от дългия престой на техниката. На два етапа се започна ремонтът. Направи се една крива маркировка. В момента е надраскан целият асфалт. Вторият участък - хората се притесняват от канавките отстрани", това каза в "Денят започва" кметът на село Първенец Ренета Плевнелиева.



Тя обясни, че не е получила обяснения защо ремонтът е преустановен.