|Двама работят, трима гледат: Спряха важен ремонт край Пловдив
Хората казват, че развалят колите си в огромните дупки. Ремонтът на пътя започна през юли, но неочаквано е спрян. Каква е причината?
"Много време продължи това нещо. Безумие е. Аз виждам как се работи - двама работят, а трима около тях стоят", оплакват се хората от региона.
"Тук трафикът е много интензивен. Пътуващите се притесняват от дългия престой на техниката. На два етапа се започна ремонтът. Направи се една крива маркировка. В момента е надраскан целият асфалт. Вторият участък - хората се притесняват от канавките отстрани", това каза в "Денят започва" кметът на село Първенец Ренета Плевнелиева.
Тя обясни, че не е получила обяснения защо ремонтът е преустановен.
