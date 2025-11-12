ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама работят, трима гледат: Спряха важен ремонт край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:43Коментари (0)1071
© БНТ
Пътят Пловдив - Първенец - Лилково е в окаяно състояние, алармира директорът на тържището Илия Гатев. Оплакват се и хора от селото. Трафикът в участъка е изключително интензивен, защото това е една от връзките на близките села от Родопската яка за Пловдив.

Хората казват, че развалят колите си в огромните дупки. Ремонтът на пътя започна през юли, но неочаквано е спрян. Каква е причината?

"Много време продължи това нещо. Безумие е. Аз виждам как се работи - двама работят, а трима около тях стоят", оплакват се хората от региона.

"Тук трафикът е много интензивен. Пътуващите се притесняват от дългия престой на техниката. На два етапа се започна ремонтът. Направи се една крива маркировка. В момента е надраскан целият асфалт. Вторият участък - хората се притесняват от канавките отстрани", това каза в "Денят започва" кметът на село Първенец Ренета Плевнелиева.

Тя обясни, че не е получила обяснения защо ремонтът е преустановен.


Още по темата: общо новини по темата: 4
06.11.2025 АПИ обещават до края на годината да завършат пътя до Първенец
05.11.2025 Шефът на борсата в Първенец показа пътя и се зарече: Сам ще запълня
дупките
24.07.2025 Ремонтират важен път в Пловдивско
06.11.2023 До 4 декември се приемат оферти за надзор при ремонта на близо 5 км от пътя Пловдив – Първенец






