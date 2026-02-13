© Plovdiv24.bg виж галерията Не са регистрирани груби противообществени прояви преди, по време и след приключване на вчерашното дерби на стадион "Локомотив“ в Пловдив, съобщиха от МВР.



Полицията предприе всички необходими мерки за обезпечаване на спокойствието и сигурността на гражданите и не бяха допуснати нарушения на обществения ред и на територията на целия град.



На изградените в зоната на стадиона контролно-пропускателни пунктове посетителите бяха проверявани щателно и само двама от тях не са били допуснати до трибуните.



17-годишен, който е бил под въздействие на алкохол около 2 промила и се е държал агресивно към униформените, е отведен за едно денонощие в полицейския арест. От друго момче, на 13 години, пък е иззето пиротехническо изделие и предстои за случая да бъде уведомена Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.