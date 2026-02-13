ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Двама непълнолетни не успяха да изгледат дербито на Пловдив на живо
Полицията предприе всички необходими мерки за обезпечаване на спокойствието и сигурността на гражданите и не бяха допуснати нарушения на обществения ред и на територията на целия град.
На изградените в зоната на стадиона контролно-пропускателни пунктове посетителите бяха проверявани щателно и само двама от тях не са били допуснати до трибуните.
17-годишен, който е бил под въздействие на алкохол около 2 промила и се е държал агресивно към униформените, е отведен за едно денонощие в полицейския арест. От друго момче, на 13 години, пък е иззето пиротехническо изделие и предстои за случая да бъде уведомена Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 148
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Жълт код за Пловдив и още 9 области
08:09 / 13.02.2026
Удар на пловдивската полиция, двама са арестувани до гараж в "Юже...
17:21 / 12.02.2026
След свирепата катастрофа на АМ "Тракия" и погубено семейство съд...
16:55 / 12.02.2026
Кално поле в центъра на Пловдив се използва като нерегламентиран ...
09:33 / 13.02.2026
Решиха за мярката на мъжа, ударил жестоко ученик пред заведение в...
17:34 / 12.02.2026
В Пловдив откриват нови паралелки, свързани с модерните професии
16:00 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS