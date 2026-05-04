Трима фенове са били установени като извършители на хулигански прояви на дербито между ПФК "Ботев“ и ПФК "Локомотив“ вчера, съобщиха от полицията в Пловдив. При проверките на контролно-попускателните пунктове преди началото на срещата двама от мъжете не са били допуснати до трибуните.

Единият от тях бил във видимо нетрезво състояние и се държал агресивно към униформените, а вторият носел в себе си две пиротехнически изделия. По време на играта пък третият хвърлил запалка по играч на терена.

На основание Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия двама от извършителите получават глоби в размер на 511,29 евро и забрана за посещения на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок до една година.

Същото ограничение и парична санкция от 255,64 евро са наложени и на другия, който е бил задържан за едно денонощие със заповед по ЗМВР, а преписката е изпратена по компетентност в Районен съд – Пловдив.