ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Държавата игнорира Пловдив въпреки обещанията
В списъка в Приложение 3 с държавно финансиране за 2025 година са включени стадион "Христо Ботев" - 33,5 млн. лв., стадион "Локомотив" - 42 млн. лв., реконструкцията на "Голямоконарско шосе" II етап - 19 млн. лв., - ул. "Славянска" - 3,6 млн. лв., ул. "Генерал Колев" - 1,5 млн., нова улица в район "Тракия" - 5 млн. лв., саниране на общински училища - ХГ "Св.Св. Кирил и Методий", ОУ "Райна Княгиня", ОУ "Димитър Талев" и ОУ "Яне Сандански" - общо 16 млн. лв., кино "Космос" - 8,1 млн. лв.
Реални строителни дейности се извършват по Голямоконарско шосе, Рогошко шосе, Кукленско шосе, бул. "Васил Априлов", кино "Космос", спортните зали в "Западен". В отчета към 31 юли 2025 г. не фигурира подписан договор между Община Пловдив и МРРБ. Това означава, че фирмите работят, без да им се плаща. Другият вариант е плащането да е от общинската хазна, с опция впоследствие средствата да се възстановят от държавата. Такова предложение на администрацията не е разглеждано от Общинския съвет.
Тази година община Пловдив има право да изразходва 100 милиона. Преди дни кметът Костадин Димитров обясни пред общинските съветници, че не са получени плащания от МРРБ, въпреки че са поискани 21 739 055.78 лв. Администрацията подготвя искания за още 20 милиона лева, като документацията в момента се окомплектова съгласно изискванията.
"За да се предяви искане към МРРБ, трябва да бъдат направени минимум 25% от общата стойност на СМР и тогава МРРБ плаща 45%. Т.е. при две междинни искания от 25 процента, община Пловдив получава от МРРБ 90% от стойността дори тя да не е изработена от изпълнителите. Това са условията по споразумение" - обясни тогава заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.
Причината да няма получено плащане специално за стадион "Локомотив" е, че изобщо не е заложено авансово плащане. Там в момента са изработени 25%, които се подготвят като искане към МРРБ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 63
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Гори склад за обувки в Пловдив, много пожарни са на мястото
09:24 / 22.08.2025
Пловдивски лекари откриха рядка малформация и дадоха шанс за живо...
09:07 / 22.08.2025
Работници на КЦМ се събраха на протест, искат по-високи заплати
08:13 / 22.08.2025
Пловдивчанка изхвърли през терасата си хиляди левове
20:56 / 21.08.2025
Стана ясно кой оглавява ДАНС в Пловдив
18:09 / 21.08.2025
Сериозна авария в Пловдив
17:54 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS