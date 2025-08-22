ИЗПРАТИ НОВИНА
Държавата игнорира Пловдив въпреки обещанията
Автор: Диана Бикова 10:22Коментари (0)789
© Plovdiv24.bg
Държавата е превела през месец юли на община Пловдив 185 441,30 лв. за строителството на стадион "Христо Ботев". Това е единственият трансфер към обект от списъка с важни проекти, финансирани след сключване на споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. МРРБ публикува преди ден ежемесечния отчет за изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със ЗДБРБ '25, към 31.07.2025 г., предава Plovdiv24.bg.

В списъка в Приложение 3 с държавно финансиране за 2025 година са включени стадион "Христо Ботев" - 33,5 млн. лв., стадион "Локомотив" - 42 млн. лв., реконструкцията на "Голямоконарско шосе" II етап - 19 млн. лв., - ул. "Славянска" - 3,6 млн. лв., ул. "Генерал Колев" - 1,5 млн., нова улица в район "Тракия" -  5 млн. лв., саниране на общински училища - ХГ "Св.Св. Кирил и Методий", ОУ "Райна Княгиня", ОУ "Димитър Талев" и ОУ "Яне Сандански" - общо 16 млн. лв., кино "Космос" - 8,1 млн. лв. 

Реални строителни дейности се извършват по Голямоконарско шосе, Рогошко шосе, Кукленско шосе, бул. "Васил Априлов", кино "Космос", спортните зали в "Западен". В отчета към 31 юли 2025 г. не фигурира подписан договор между Община Пловдив и МРРБ. Това означава, че фирмите работят, без да им се плаща. Другият вариант е плащането да е от общинската хазна, с опция впоследствие средствата да се възстановят от държавата. Такова предложение на администрацията не е разглеждано от Общинския съвет. 

Тази година община Пловдив има право да изразходва 100 милиона. Преди дни кметът Костадин Димитров обясни пред общинските съветници, че не са получени  плащания от МРРБ, въпреки че са поискани 21 739 055.78 лв. Администрацията подготвя искания за още 20 милиона лева, като документацията в момента се окомплектова съгласно изискванията. 

"За да се предяви искане към МРРБ, трябва да бъдат направени минимум 25% от общата стойност на СМР и тогава МРРБ плаща 45%. Т.е. при две междинни искания от 25 процента, община Пловдив получава от МРРБ 90% от стойността дори тя да не е изработена от изпълнителите. Това са условията по споразумение" - обясни тогава заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

Причината да няма получено плащане специално за стадион "Локомотив" е, че изобщо не е заложено авансово плащане. Там в момента са изработени 25%, които се подготвят като искане към МРРБ.


