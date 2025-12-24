ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Драмата отличи деветима, посветили живота си на сцената
В навечерието на 144-годишнината на театъра девет личности, посветили живота си на сцената, бяха удостоени с Почетния плакет "За живот в театъра“ – официален знак на признание за дългогодишния и съществен принос към традицията, приемствеността и духа на театъра.
Плакетът е вдъхновен от първия печат на театъра от 1881 година, създаден от трупата – с образите на кръст, котва и сърце, символи на Вярата, Надеждата и Любовта.
Почетния плакет получиха: Русалина Чапликова, Мария Генчева, Александър Николов, Стоян Сърданов, Стефан Попов, Петър Тосков, Тодор Генов, Симеон Алексиев и Марин Младенов.
Благодарим им от сърце за всеотдайността, труда и любовта към театъра.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Откриха фентанил в павилион в Пловдив, има арестуван
20:00 / 24.12.2025
Пловдивски съд пусна под домашен арест търсен от Франция участник...
19:30 / 24.12.2025
Нови кошчета за отпадъци ще има по Главната на Пловдив
19:15 / 24.12.2025
Заради валежите: Затварят кръстовище в Пловдив
18:00 / 24.12.2025
Пловдивчанин: Вярвам в Дядо Коледа, защото портфейлът ми олеква
14:25 / 24.12.2025
Заредете се с търпение, опашките са големи
13:08 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пловдивчани удариха на камък, не могат да теглят пари
15:36 / 23.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS