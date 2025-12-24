Драмата отличи деветима, посветили живота си на сцената

© Facebook Пълната зала на спектакъла "Влюбеният дирижабъл“ сцената на Драматичен театър – Пловдив стана място за признание, памет и благодарност.



В навечерието на 144-годишнината на театъра девет личности, посветили живота си на сцената, бяха удостоени с Почетния плакет "За живот в театъра“ – официален знак на признание за дългогодишния и съществен принос към традицията, приемствеността и духа на театъра.



Плакетът е вдъхновен от първия печат на театъра от 1881 година, създаден от трупата – с образите на кръст, котва и сърце, символи на Вярата, Надеждата и Любовта.



Почетния плакет получиха: Русалина Чапликова, Мария Генчева, Александър Николов, Стоян Сърданов, Стефан Попов, Петър Тосков, Тодор Генов, Симеон Алексиев и Марин Младенов.



Благодарим им от сърце за всеотдайността, труда и любовта към театъра.