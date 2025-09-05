ИЗПРАТИ НОВИНА
"Драгиев и Ко": Голямоконарско шосе готово до края на годината
Автор: Диана Бикова 09:47
©
Участъкът от Голямоконарско шосе, който се ремонтира от пловдивската строителна компания "Драгиев и Ко", вероятно ще бъде готов и въведен в експлоатация до края на годината. Прогнозата е на управителя на фирмата Цанко Драгиев, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Движението на автомобили е прехвърлено в източното платно. Въпреки че е двупосочно, няма задръствания. Ремонтът се извършва по график и съгласно договорните отношения между фирмата и община Пловдив. 

Участъкът е с дължина 900 метра. Направени са новите водопровод и канализация, изградено е широко кръгово кръстовище, оформени са велоалеята и локалното платно. 

Припомняме, че вторият етап от реконструкцията на "Голямоконарско шосе" започна през май. Реконструкцията на този участък струва 14 милиона лева без ДДС, осигурени от държавата, за което е подписано споразумение с МРРБ.

След приключването на обекта на територията на община Пловдив строителните дейности ще продължат на територията на община "Марица" до пътен възел "Царацово" по проекта на община Пловдив, който беше дарен на "Марица" миналата година.



