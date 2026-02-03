ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Досиетата Титюков: Братя "получават" социални плащания, докато са на работа в Германия
Оттогава редакцията ни е залята със сигнали за злоупотреби в дирекцията, а и не само тази, но и други - на хора, които са под шапката на сивия кардинал на тези схеми - Георги Титюков.
На цял Пловдив е ясна свързаността на шефката на дирекцията Веселина Ботева и професионалния политик Георги Титюков. Бившият зам.-кмет по социалните въпроси се сочи за архитекта на схемите, а Ботева е едно от доверените му лица. В този мандат официално постът се заема от бившия двукратен олимпийски шампион Николай Бухалов, който минава за безгласна пионка на Титюков. В тази връзка, всички бъдещи публикации за злоупотреби в двата ресора - "Спорт и младежки дейности" и "Социална политика" ще бъдат публикувани под общото наименование "Досиетата Титюков"!
Plovdiv24.bg научи, че в икономическа полиция вече има разследване за двама от социалните асистенти, за които писахме, че са назначени фиктивно и че възнагражденията им се теглят от служители на Общината. Оказва се, че братята Васил и Стефан Георгиеви са "работили" като социални асистенти и "са прибирали" пари от община Пловдив, докато реално са работили в Германия. Този факт обаче е засечен от икономическа полиция и вече е започнало разследване по въпроса.
След разкритията ни, пуснахме запитване за коментар към Веселина Ботева и ръководството на община Пловдив. В отговор Ботева, заяви, че ще съди медията ни за публикацията, но не пожела фактологически да опровергае изнесената информация. Ние от своя страна сме сигурни в достоверността на изнесената информация и не само това, очаквайте още много разкрития за злоупотреби в двата ресора!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
След десет години в музея ключов кадър на РАМ-Пловдив поема по но...
10:13 / 03.02.2026
Plovdiv Fair Street Food Fest в града под тепетата
10:03 / 03.02.2026
Собственикът на един от премазаните автомобили в Пловдив: Трагеди...
09:17 / 03.02.2026
Най-романтичният фотоконкурс "Най-сладка целувка" започва своята ...
22:17 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със ...
21:54 / 02.02.2026
Вижте как джипът връхлита в пловдивски ресторант, клиенти са се р...
20:17 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS