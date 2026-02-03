Досиетата Титюков: Братя "получават" социални плащания, докато са на работа в Германия

© Plovdiv24.bg Продължават разследванията на Plovdiv24.bg след сигнал на бивш служител на дирекция "Социална политика" към община Пловдив. Припомняме ви, че миналата седмица публикувахме огромни разкрития за злоупотреби със средствата за социални политики в община Пловдив.



Оттогава редакцията ни е залята със сигнали за злоупотреби в дирекцията, а и не само тази, но и други - на хора, които са под шапката на сивия кардинал на тези схеми - Георги Титюков.



На цял Пловдив е ясна свързаността на шефката на дирекцията Веселина Ботева и професионалния политик Георги Титюков. Бившият зам.-кмет по социалните въпроси се сочи за архитекта на схемите, а Ботева е едно от доверените му лица. В този мандат официално постът се заема от бившия двукратен олимпийски шампион Николай Бухалов, който минава за безгласна пионка на Титюков. В тази връзка, всички бъдещи публикации за злоупотреби в двата ресора - "Спорт и младежки дейности" и "Социална политика" ще бъдат публикувани под общото наименование "Досиетата Титюков"!



Plovdiv24.bg научи, че в икономическа полиция вече има разследване за двама от социалните асистенти, за които писахме, че са назначени фиктивно и че възнагражденията им се теглят от служители на Общината. Оказва се, че братята Васил и Стефан Георгиеви са "работили" като социални асистенти и "са прибирали" пари от община Пловдив, докато реално са работили в Германия. Този факт обаче е засечен от икономическа полиция и вече е започнало разследване по въпроса.



След разкритията ни, пуснахме запитване за коментар към Веселина Ботева и ръководството на община Пловдив. В отговор Ботева, заяви, че ще съди медията ни за публикацията, но не пожела фактологически да опровергае изнесената информация. Ние от своя страна сме сигурни в достоверността на изнесената информация и не само това, очаквайте още много разкрития за злоупотреби в двата ресора!