© Plovdiv24.bg В редакцията на Plovdiv24.bg се получи сигнал от бивш служител на Община Пловдив. На база сигнала, екипът ни проведе мащабно разследване, касаещо изключително притеснителни констатации за грандиозна корупция и очеваден конфликт на интереси от страна на настоящи служители на много високи нива от администрацията на Община Пловдив. Главно действащо лице на разследването е един от най-близките хора на вечния политик на Пловдив Георги Титюков - шефката на дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева.



Ето какво гласи сигнала на нашия читател:



По повод дискусията, която се разрази за частните социални домове, съм провокиран да опиша не по-малко скандалните схеми, разиграващи се в социалната сфера в град Пловдив. Това са корупционни практики, развивани от много години и продължаващи и в момента. От администрацията на Социалната дирекция на Община Пловдив е създадена стройна организация за отклоняване на много сериозни средства в полза на определена група от хора. Кражбите там стават основно по две направления – източване на социалните услуги и възлагането на социални услуги на частни компании и НПО-та без знанието на Общински съвет.



Как е подредена пирамидата?



На върха й стои Веселина Ботева – директор на Дирекция "Социални дейности“ в Община Пловдив близо 20 години, известна още като Веска Бентлито, заради автомобила, който шофира, скъпите дрехи, които носи, и луксозните почивки, на които ходи.



Ботева живее от много време на семейни начала с д-р Александър Плачков, който е баща на детето й официално и собственик на Бентлито, както и къщата, в която живят в с. Белащица. Това обаче не и пречи да се регистрира в Община Пловдив като крайно нуждаеща се самотна майка, въпреки високия стандарт и стабилни доходи, за да получи евтино общинско жилище в центъра на Пловдив – нещо, за което обикновените хора чакат с години.



Докато тече срокът, след който безимотното домакинство на Ботева закупува общинското жилище, къщата в Белащица се води на името на г-жа Вера Минчева. Същата госпожа съвсем не е случайна. Като едноличен собственик и управител на "Моле“ ЕООД, по време на ковид пандемията, тя е печелела обществени поръчки за стотици хиляди лв. за доставка на маски, тестове, хигиенни материали, за нуждите на социалните заведения на Община Пловдив, където директор е Ботева.



След като Веселина Ботева закупува общинското жилище, къщата е прехвърлена на семейството. Много скоро след това е закупено и скъпото луксозно Бентли, зад волана на което много често е забелязвана Ботева.



Ботева, заедно с друга служителка на дирекцията – Елена Кирчева, са създали добре смазана машина за отклоняване на значителни средства от парите за социално слаби и нуждаещи се граждани. Източването на социалните услуги се извършва по няколко начина:



1. Фиктивни договори на служители, назначени към услугата Асистентска подкрепа и механизъм лична помощ, чиито управител е Гергана Никова – назначена без необходимия ценз и висше образование, като същата е засичана многократно в компанията на Кирчева в Гърция със служебната Шкода с рег. Номер РВ3109НС, като работата на тези служители се извършва от други, а дебитните карти за получаване на възнагражденията се държат от две служителки – Кирчева и Величка Лазарова.



Двете оперират с тези карти, като всеки месец изтеглените пари се разпределят – от Кирчева към най-доверените на Ботева служители на дирекцията, а от Лазарова се предават лично на Ботева, като обяснението е, че тези пари отиват в "партията“ (става въпрос за партия "Кауза България), а съмнението е, че тя ги дели с Георги Тютюков, доскорошен зам.-кмет и тартор на организираната политическа група.



Тази схема продължава и в момента. Обикновено се избират хора с необходимост от плащане на социални осигуровки. Фиктивно се назначават по социални услуги или по проекти, администрирани от Веселина Ботева. Имената на част от тези хора са: Емилия Чанкова, Васил Жеков Георгиев, Стефан Жеков Георгиев, като последните двама дори не са пребивавали в България от няколко месеца., но са се водили на работа и са взимали заплати.



Из дирекцията се говори, че по този казус тече проверка на Икономическа полиция. В проекти, администрирани от Ботева, също така фиктивно са назначени Габриела Миленова Радева, Мария Езекиева Петрова, Мария Георгиева Гатева, Димитричка Пенева Вълкова, Невин Неджип Тефик, Филка Андонова, и много други, които при една обстойна проверка от страна на правораздавателните органи и съпоставка на времето на теглене на заплати и банки, могат да бъдат установени.



2. Друг метод на източване на социалната система е чрез т.нар. обучения на служителите на социални услуги. Тези обучения се извършват от фирми на роднини на някои от служителите на Дирекцията, като съответно се заплащат хонорари на служители на същата дирекция – обикновено Ботева и Кирчева. Част от тези фирми са: Нет конструкт ООД – собственост на Иван Тютюков, брат на бившия зам.-кмет Георги Титюков, еАсистънт ЕООД, собственост на Александър Папратилов, който живее на семейни начала от години с Елена Кирчева – служител на дирекцията.



Същият изпълнява и други възложени му от Социалната дирекция без конкурс дейности за стотици хиляди левове. Мрежа за образование и развитие ЕООД, Мрежа за социално развитие и подкрепа ЕООД, собственост на Франсис Петрова, дъщеря на друга служителка на дирекцията – Недка Петрова. И още много други фирми и НПО-та, като следва да се обърне внимание на Сдружение Академия за наука, култура и социална отговорност – типично партийно НПО с възложени услуги за близо 2 млн. годишно, като в него участват Поля Томовска – изключително близка семейна приятелка на Веселина Ботева, Велко Георгиев – член на ръководството на партия Кауза България на бившия зам кмет Титюков, Стефка Илиева – служител на Община Пловдив.



И тук основния въпрос е дали тези услуги не са възложени в условията на конфликт на интереси? Всички тези фирми извършват обучения за служителите на социалните услуги и дирекцията почти всеки месец, като за това от бюджетите им се заплащат стотици хиляди лв. на месец. От тези пари се заплащат и лекторските хонорари на обучителите – обикновено Ботева и Кирчева. Така наречените обучения се провеждат обикновено в скъпи 5-звездни хотели в Банско, Павел Баня, Правец…



3.Третия основен начин за източване на пари, предназначени за социално слаби и нуждаещи се е през т. нар. преходни остатъци на социалните услуги, като за отбелязване е, че такива имат само невъзложените услуги. Това става обикновено в края на календарната година, като останалите пари не се връщат в бюджета, а се харчат. Интересно ще е да се проследи и начина, по който се купуват медицински изделия, лекарства и хигиенни материали. От кои фирми се купуват, от кои аптеки, и чия собственост са тези фирми и аптеки. Имат ли връзка със служители на Община Пловдив и конкретно на Социалната дирекция, или техни роднини.



Проверка на Plovdiv24.bg потвърди голяма част от фактите изнесени в сигнала. Време е правораздавателните ни органи да реагират и тези корупционни практики, ако се докажат, да бъдат прекратени, а виновните да понесат последствията си.



Разследването ни продължава, очаквайте скоро още публикации за тежките злоупотреби в социалните услуги на Пловдив, както и в други сектори където пионки на политическия главатар Георги Титюков "пипат" обществен ресурс.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.