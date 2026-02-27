Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Вече запознахме пловдивчани с г-жа Вера Минчева, която, оказва се, съвсем не е случаен човек, сочи продължаващото разследване на Plovdiv24.bg.

Освен че е едноличен собственик и управител на "Моле“ ЕООД, фирма спечелила по време на ковид пандемията поръчки за стотици хиляди левове за доставка на маски, тестове и хигиенни материали за нуждите на социалните заведения на Община Пловдив, бивш собственик на къщата, която обитава Веселина Ботева в село Белащица, се оказва и бивш дългогодишен служител в една от фирмите на съпруга на Веселина Ботева – уважавания съдов хирург д-р Александър Плачков.

Връзката служител-работодател е много тясна, видно от достъпни в социалните мрежи снимки, на които се забелязва присъствието на солидна пловдивска група на Виенския бал в София.

Друга подчинена на г-жа Ботева и също бивш служител на д-р Плачков и към момента заема директорското място на КСУ "Св. Св. Константин и Елена“ – г-жа Марина Ватева. Комплекс, който годишно получава над 2 млн. евро. Случайно или не, двете бивши служителки на д-р Плачков се сродяват. Вера Минчева живее на семейни начала с племенника на г-жа Ватева, син на сестра и. А дали още някой от снимката не е назначен в някоя социална услуга.

Г-жа Елена Шопова – директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Друг герой от снимките е Марина Тянева, уволнена от КСУ "Св. Георги“ след скандални разкрития на роднини за извращения в ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция. Същата в момента е назначена познайте къде… в социална услуга "Асистентска подкрепа“. Дали в социалната услуга не са приютени и други близки на г-жа Ботева?

Въпросите, които възникват са: Как всички от обкръжението на г-жа Ботева са назначени, и то като директори на социални услуги – длъжности, за които няма проведени конкурси. Как г-жа Ботева се обгражда все с бивши служители на мъжа си?

С редакцията на Plovdiv24.bg се свърза служител на община Пловдив, който застана с името си и заяви, че в общината е оказван огромен натиск, за да се подпише договор за социални услуги с конкретно НПО на умопомрачителна за стандартите ни стойност!

Очаквайте още разкрития!