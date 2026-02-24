Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та

© Plovdiv24.bg Вече няколко седмици има оглушително мълчание от Община Пловдив след скандалните разкрития за злоупотреби, грандиозен конфликт на интереси и шуробаджанащина в Социалната дирекция.



Междувременно в редакцията на Plovdiv24.bg се получи нов, не по-малко смущаващ сигнал за други, продължаващи с години злоупотреби и схеми, пак в подчинената на компрометираната директорка – Веселина Ботева дирекция.



Добре запознати със Закона за социалните услуги се възползват от възможността да направят свое НПО и да управляват делегирани от държавата дейности, каквито са разкритите от Община Пловдив над 64 социални услуги.



Кратка справка на сайта на Община Пловдив, показва, че част от социалните услуги са възложени на външни доставчици.



Защо ѝ е на Община Пловдив, която има самочувствието за една от водещите общини на ниво разкриване на социални услуги в подкрепа на хората, да възлага, а не да управлява сама социалните си услуги?



Отговорът всъщност е много прост - това е най-добре прикритият начин да се облагодетелстват определени групи НПО, длъжностни и други физически лица.



Всяка година се утвърждава финансов стандарт за издръжка на едно лице, настанено в специализирана социална услуга или такова, което ползва социални услуги. В зависимост от вида на конкретната услуга е и размерът на финансовия стандарт.



И тук всъщност е уловката, защото социалните услуги, които са на пряко подчинение на кмета на община Пловдив, в края на годината винаги имат наличие на остатък от получените през годината средства - така нареченият "преходен остатък", а при възложените социални услуги, управлявани от НПО, сдружения и други такъв остатък НЯМА.



Как дадена услуга, преди да премине за управление от Община Пловдив към НПО, е имала наличие на преходни остатъци, и веднага, след като вече се управлява от НПО, няма?



Типичен пример е КСУ "Св. Георги", който всяка година получава общ бюджет за всички социални услуги в комплекса - над 3 млн. лв. Изведнъж, след възлагането на външен доставчик, не остава нито лев преходен остатък?!!



Какви разходи са направени, за да се изхарчат милионите на този голям комплекс? Някой проверява ли изобщо от страна на Община Пловдив какво се случва с държавните пари на социалните услуги след възлагането, или това е пирамида и няма какво да се проверява, защото се знае къде отиват средствата? Да си припомним как дългогодишни служители на комплекса протестираха, а някои напуснаха, когато Община Пловдив се отказа от него и го даде на външно НПО.



Друг типичен пример за възлагане е Сдружение "Академия за наука, култура и социална отговорност“ – партийно сдружение, в което по време на възлагането е участвал Велко Георгиев – член на ръководството на ПП "Кауза България" на тогавашния зам.-кмет Георги Титюков, а Веселина Ботева винаги е заемала предно място в кандидатската листа за общински съвет на ПП "Кауза България". Явно осъзнали грешката си, след няколко месеца, от управлението на сдружението излиза Велко Георгиев и на негово място в УС на сдружението влизат Стефка Илиева – служител на район "Централен", и баща ѝ – Цвятко Глухчев – според сигналите до медията ни, много близки до другия сив кардинал в "Социалната дирекция" – Елена Кирчева, която стана известна с това, че фирмата на мъжа, с когото живее на семейни начала – еАсистънт ЕООД, има платени от социална услуга "Асистентска подкрепа" стотици хиляди левове. Из общинската администрация се шушука, че Цвятко Глухчев също "работи“ в една от социалните услуги.



Питаме госпожа Веселина Ботева и Георги Титюков: Как досега са убеждавали кметовете на община Пловдив да възлагат перфектно функциониращи социални услуги на външни доставчици, някой в общината направил ли е анализ как и за какво изразходват държавните пари НПО-тата, влагат ли същите НПО-та собствени или привлечени средства за функционирането на услугите, и ако не – какъв е смисъла да се възлагат.