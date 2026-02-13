ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Нуждаещата" се шефка на социалните в Пловдив: С Бентли и рокли за десетки хиляди
Разследването ни продължава и очаквайте скоро още публикации с множество и сериозни доказателства. Община Пловдив също прави своя проверка и оттам ни увериха, че скоро ще излязат със становище по казуса. Компетентните органи също водят разследване, провеждат разпити, а Plovdiv24.bg ще проследи изкъсо дали нещата този път ще бъдат докарани докрай, или ще се получи "обаждане" от някъде нещата да бъдат потулени. Очаквайте фрапиращи разкрития идните дни и седмици.
Междувременно разкритията ни дадоха смелост на много хора да говорят и да ни изпращат сигнали и информация. В един от многобройните сигнали получихме снимки на малка част от гардероба на шефката на социалните в Пловдив Веселина Ботева. Въпросната госпожа очевидно е привърженик на скъпите маркови дрехи и често се облича с такива и освен това парадира с този факт, а не го прикрива, въпреки че припомняме фактите:
- Госпожа Ботева е живяла и след това закупила общинско жилище като "нуждаеща" се и "самотна" майка!
- Госпожа Ботева кара "Бентли", което ако съдим по годината и модела, трудно може да се намери на цена под 200 000 евро.
За разлика от другите казуси, които от Plovdiv24.bg разследваме с г-жа Ботева, тук говорим не толкова за криминален, колкото за морален казус.
И към момента тази лично е шеф на социалните услуги към община Пловдив! С какви морални качества продължава да стои на тази длъжност и да гледа в очите подчинените си? С никакви, ако имаше такива, отдавна да се е извинила публично и да си е подала оставката!
