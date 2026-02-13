ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Нуждаещата" се шефка на социалните в Пловдив: С Бентли и рокли за десетки хиляди
Автор: Георги Кирилов 16:46Коментари (2)3313
© Plovdiv24.bg
Както вече ви информирахме, Plovdiv24.bg стартира серия от публикации, наречени "Досиетата Титюков", свързани със злоупотреби в община Пловдив, в отдели под прекия или косвен контрол на професионалния политик Георги Титюков.

Разследването ни продължава и очаквайте скоро още публикации с множество и сериозни доказателства. Община Пловдив също прави своя проверка и оттам ни увериха, че скоро ще излязат със становище по казуса. Компетентните органи също водят разследване, провеждат разпити, а Plovdiv24.bg ще проследи изкъсо дали нещата този път ще бъдат докарани докрай, или ще се получи "обаждане" от някъде нещата да бъдат потулени. Очаквайте фрапиращи разкрития идните дни и седмици.

Междувременно разкритията ни дадоха смелост на много хора да говорят и да ни изпращат сигнали и информация. В един от многобройните сигнали получихме снимки на малка част от гардероба на шефката на социалните в Пловдив Веселина Ботева. Въпросната госпожа очевидно е привърженик на скъпите маркови дрехи и често се облича с такива и освен това парадира с този факт, а не го прикрива, въпреки че припомняме фактите:

- Госпожа Ботева е живяла и след това закупила общинско жилище като "нуждаеща" се и "самотна" майка!

- Госпожа Ботева кара "Бентли", което ако съдим по годината и модела, трудно може да се намери на цена под 200 000 евро.

За разлика от другите казуси, които от Plovdiv24.bg разследваме с г-жа Ботева, тук говорим не толкова за криминален, колкото за морален казус.

И към момента тази лично е шеф на социалните услуги към община Пловдив! С какви морални качества продължава да стои на тази длъжност и да гледа в очите подчинените си? С никакви, ако имаше такива, отдавна да се е извинила публично и да си е подала оставката!


Още по темата: общо новини по темата: 2
03.02.2026 »
30.01.2026 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
В тази служба повечето са за чистка, мирише...
0
 
 
То да беше само тя с мед да ги намажеш, всички са за изгонване.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Оставиха в ареста софиянците, нахлули с оръжие в магазин в Пловди...
15:00 / 13.02.2026
Тези са двамата, арестувани за въоръжения грабеж в Пловдив
14:15 / 13.02.2026
Отчуждават два имота в "Южен" за развръзките на пробива под гарат...
11:21 / 13.02.2026
Двама непълнолетни не успяха да изгледат дербито на Пловдив на жи...
10:22 / 13.02.2026
Един от най-големите идва на Античния театър в Пловдив
10:12 / 13.02.2026
В Пловдив търсят главен счетоводител за 1078 евро бруто
09:37 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
21:32 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
Купа на България сезон 2025/2026
Досиетата "Титюков"
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ Сопот
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: