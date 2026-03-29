"Докъде ни е стигнала наглостта при достатъчно място за паркиране". Това попита пловдивчанин чрез поста си в социалната мрежа Фейсбук и по-конкретно в групата Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv.

Човекът е станал свидетел на ситуацията днес пред "Новотел Пловдив", откъдето са и публикуваните от него снимки. Причината - спиране от страна на шофьор на джип върху пешеходна пътека в северната част на града ни.

Като най-старата електронна медия в Пловдив Plovdiv24.bg следи задълбочаването на проблема с неправилното паркиране още от далечната 2004 година. 

По темата са публикувани буквално хиляди новини, немалка част от които доведоха до санкции за нарушителите. 