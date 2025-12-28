Директорът на пожарната в Пловдив: Имаме по-малко пожари тази година

© Plovdiv24.bg Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" със старши комисар Васил Димов, директор на РДПБЗН-Пловдив.



Каква година изпращат пловдивските огнеборци, комисар Димов?



Тази година можем да кажем, че беше като миналата - предизвикателна, но доста по-умерена. Това го отчитаме включително и за последните пет години.



И все пак да кажем колко бяха произшествията, имаше ли загинали хора?



Произшествията тази година бележат понижение в Област Пловдив. Общо екипите са реагирали на малко над 5 400 произшествия, от които 2 400 пожара без загуби и около 650 пожара с материални загуби. За жалост, статистиката за загиналите и пострадалите остава постоянна. През изминалата година имаме 9 загинали граждани при пожари, 37 пострадали. Въпреки че за предходната година понижението е минимално, всеки един пострадал за нас е сериозен проблем.



Така е. А можем ли да посочим кой са най-натоварените райони? Има ли и такива, които се очертават постоянно, всяка година там да се случват такива произшествия, пожари?



Ако говорим за пожарите през пожароопасния сезон в открити местности, традиционно това са Общините Хисаря, Калояново, Предбалкана, Карлово, отчасти в различни периоди Община Стамболийски, Кричим, Перущица, но доста по-малко при тях. в Предбалкана, там, където имаме смесване на обработваеми земеделски площи и горски територии, там значително и рискът е по-висок.



Това са, така да се каже, обективните причини за тези пожари, така ли?



Ами да, тъй като там имаме съвкупност от интензивни дейности по обработване на земеделските земи и, в същото време пряко граничещи горски територии, които при възникване на запалване, много бързо прераснат в горски пожари.



Кои са най-честите причини за пожарите?



Продължаваме да отчитаме, че основните причини са свързани с човешката дейност. Това са небрежност при ползване на открит огън, при неправилна употреба на уреди и съоръжения, неизправна техника. Когато говорим в пожари в сгради, много често те са свързани с неизправност в електрическата инсталация. Понякога нарушени изисквания при използване на отоплителни уреди.



Нека сега да отправим някакви предупреждения към хората по празниците - за какво да внимават?



За да бъдат наистина спокойни и заредени с положително настроение, за да избегнем такива инциденти, хората все пак трябва да обърнат внимание на безопасното използване на електрически, отоплителни уреди, тези новогодишни украси, които навсякъде все повече хората използват - те да бъдат стандартни. Да не се допуска претоварване на електрическата мрежа, когато говорим за отоплителни уреди, в това число климатизации и други. Това са уредите, които най-често са свързани с възникване на пожари по време на новогодишните празници. В по-редки случаи, където има употреба на уреди за отопление на твърдо гориво, се допуска небрежност или използване на леснозапалими течности за възпламеняване, и при прекалено близък контакт на горими материали, било то за сушене, или при изграждане на димоотводи. Т.е. хората трябва да съобразяват едни минимални изисквания за безопасност.



Може ли да се каже, че през последните години вече електрическите уреди са по-безопасни, играчките за елха са по-безопасни и има ли някаква такава тенденция?



Така е, има такава тенденция. И ние отчитаме намаляване на броя на такива пожари. Но при многогодишно използване, и когато има вече амортизация, пак се случват инциденти. Така че хората е добре да обръщат внимание, когато използват украси от предходни години, дали те все още са годни.



Но наистина, това, което е на пазара, е значително по-качествено от това, което беше през предходни години.



Кои са героите тази година сред вас и какви отличия получихте през годината? Разбираме, че и в последните дни дори имате специална грамота. Нека да кажем малко повече за това.



Последната грамота е свързана с информационната дейност на Регионална дирекция, с дейността, касаещи популяризиране на мерките за безопасност, провежданите кампании през годината. Дирекцията беше удостоена от Института по публична администрация за информираност за безопасност, свързан с иновативната комуникационна платформа, която поддържаме. На практика Регионална дирекция се стреми по всички информационни канали да разпространява тези мерки за безопасност. Не само да популяризираме нашата дейност, по-скоро целта е хората да бъдат информирани.



Вие работите много и с децата, правите много интересни кампании с тях. Разкажете нещо конкретно.



Тази година, наред с традиционните кампании, свързани с младите огнеборци и с младите спасители, провежданите подготовки и състезания в пролетните месеци, стартирахме една нова инициатива с Общински детски комплекс, която е Школа по пожароприложен спорт за деца и юноши. Радваме се, защото като всяко ново нещо това все пак е предизвикателство и, успяхме с 30 деца да започнем активно. Тази школа е напълно безплатна за родители, за деца. Целта е да допринесем за здравословния начин на живот, за здравословното развитие на подрастващите. Разбира се, ние ще бъдем щастливи, ако някой от тях някой ден стане наш колега. Ние имаме доста дълга традиция, която възобновихме. Считаме, че инвестицията в подрастващото поколение е най-добрата инвестиция на труд и усилия.



Така е, наистина. И с доброволните формирования също имате добро взаимодействие.



Да. Благодарни сме на тези активни хора, които са от цялата област. На практика има формирования, които при пожарите, при които ние имахме нужда, включително от Горнослав, и от София дори, оказаха подкрепа. Винаги сме работили добре с тях. Радваме се, че има такива активни граждани, които подхождат с висока социална отговорност.



Участвате и в много спасителни дейности при катастрофи, които са голям проблем за нашата област. Имате ли хора от екипа, които да похвалим за това?



И тази година тежките катастрофи - над 160 на брой, бяха причина да окажем помощ и съдействие. Най-вече активно участие там вземат колегите от Сектор "Специализирани и оперативни дейности", особено за по-тежките катастрофи. Аз считам, че секторът в Пловдив стои наистина много добре по отношение на подготовка, включително и на оборудване. Така че ми е трудно да извадя някой от колегите ми пред скоба. Всички се справят много добре и те неслучайно са част от всички учения и занятия, които се подготвят не само на територията на Област Пловдив. Активно участват във всяко едно голямо учение, включително провеждахме такива и за авиационна безопасност, организирани от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".



За техниката питаме всяка година. Тази година удовлетворени ли сте? Получихте ли нови неща? Има ли нещо, което все още ви липсва?



Винаги има нужда поради амортизацията техниката да бъде подменена. Правим постъпки в тази посока. И благодарение на новата програма, която Министерството на труда и социалната политика обяви, насочена за повишаване на капацитета за реакция при бедствия на регионалните дирекции на общините и на доброволните формирования, предстои в следващата година да бъде закупено оборудване, да бъдат проведени обучения, в това число и на доброволци. Очакваме и доставка на нова техника.



Какво конкретно очаквате? Автомобили ли?



Зависи. По тази програма в момента се уточнява обема на дейностите и на оборудването, но в общи линии винаги приоритетизираме най-необходимото. Една част от автомобилите ще ни бъдат доставени от Главна дирекция. Чрез тази програма ние се опитваме да дооборудваме това, което не е предвидено в централните доставки – лични предпазни средства, по-малки моторни агрегати, уреди за гасене и не само за пожари, ние говорим за бедствия като цяло.



От най-модерните технологии, които сега се налагат, нещо ново ще получавате ли? Имам предвид дронове още, или нещо такова?



Да, ще бъдат доставени нови дронове, тъй като почти всички общини ще бъдат наши партньори в този проект, те имат собствени бюджети. Една част от тях са заявили желание да придобиват такива дронове за по-рано и по-бързо наблюдение при бедствия. Не само, техниката върви напред, предвиждат се на пръв поглед близки по предназначение уреди, но с много по-добра функционалност. Все повече навлизат в употреба автономни, захранени от батерии, уреди за аварийно-спасителна дейност. Личните предпазни средства се модернизират значително, така че те да бъдат по-функционални. Така че работим в тази посока. Надяваме се през тази програма с тези доставки значително да обезпечим нужното ни оборудване.



Виждам, че имате и смяна на началници. Кое наложи това?



Естествено кръговратът на живота. Просто през последните години доста колеги на ръководни длъжности навършиха пределна възраст, което разбира се води до подмладяване на състава, така че нови колеги да поемат. Няма някаква друга причина, която да е наложила тази смяна.



При вас имате ли пенсионери, които искат и продължават да работят?



Да, има, както във всички структури на Министерството, тъй като с промените на Закона за МВР това нещо беше въведено, вече от няколко години. На практика колегите се възползват от тази възможност.



Да, това са все трудоспособни хора. Вие се пенсионирате по-рано, нали така?



Разбира се. Те си преминават всичките необходими изпити, тестове за годност.



Нови назначения на такива важни постове ще има ли още?



На този етап считам, че всички вече са заети, така че засега няма да има



А има ли кандидати за работа? Има ли обявен някакъв конкурс?



Имаме кандидати. Престои обявяване на нови конкурси през идната година. Това е постоянен процес. Включително и тези дни изпращаме колеги навършващи пределна възраст. Така че за тези щатове ще бъдат обявени нови конкурси. Надяваме се да имаме кандидати, тъй като ние имаме и доста специализирани позиции, за които не е толкова лесно да се намират кандидати. Престои ни търсене на водолази, на спасители, оператори на самоходна техника, това са тесни специалисти.



А досега колко водолази работиха към дирекцията?



Имаме и щатни, и такива, които не са. Девет в момента упражняват тази дейност. При тях също имаме промяна, тъй като някои от тях също се пенсионират.



Може ли да ни опишете какъв трябва да бъде истинският огнеборец? Може би има млади хора, които много искат да станат такива. Нека да знаят какво трябва да притежава като качества истинският огнеборец?



Разбира се. Нашата работа е свързана изключително с физически предизвикателства. Т.е. това е абсолютно задължително - всеки един да бъде в добра физическа форма. Но не е по-малко важно да бъде и психически устойчив. Просто естеството на работата ни налага да вършим дейностите си в доста предизвикателни условия. Срещаме се понякога с нелеки гледки, които изискват психическа устойчивост. Но най-вече се изисква истинско желание за упражняване на тази професия. Ако човек не я приема тази професия като лична, или поне да чувства лична удовлетвореност от упражняването и, ще му бъде доста трудно.



Вие, определено, нямате такива хора, които да не изпитват удовлетвореност от работата си?



Фактът, че се справят добре, е показателен, че колегите го правят със сърце, както се казва.



Какъв е емоционалният живот на вашия екип? Правите ли някакви специални събирания, излизания на различни места за сплотяване на колектива, освен по пенсиониране и празници? Нещо по-специално, с което да поддържате емоционално екипа?



Опитваме се. Това го правят всички структури, просто защото ние сме едно голямо семейство. Разбира се, всяка една структура, живее собствен живот. Разбира се по различни лични поводи, но и не само. Имаме случаи, в които организираме общи туристически походи, семинари или обучения, опитваме се да бъдем извън стандартната среда, в по-неформална атмосфера, така че да се поддържа този колектив.



С психолози работите ли?



С психолози ни се налага да работим тогава, когато имаме наистина екстремна ситуация. Когато колеги са били на произшествие с пострадали, загинали, или имаме някакви притеснения за това, че може да се отрази негативно дадена ситуация. Особено, когато е свързано с масова травма или там, където имаме много големи щети, тогава задължително търсим тяхната помощ.



Пожелавам ви по празниците да нямате произшествия? А вие лично какво ще пожелаете на екипа и на хората, въобще?



На всички колеги пожелавам най-вече да бъдат здрави! Винаги това пожелавам. И за себе си това си пожелавам, защото като е здрав човек може да се отдаде на всичко останало. Разбира се, важно е да има хармония в семейството, за да може той да бъде спокоен и на работното си място.



Ние се опитваме, тъй като сме едно семейство, да се подкрепим дори при такива нужди, които касаят лични причини, ако колега е изпаднал в някакво затруднение. Това рефлектира и в нашата дейност. Затова преди всичко нека да бъдат здрави, да има хармония в семейството и да идват със спокойни и заредени на работните си места. За вашите зрители и слушатели, разбира се нека да бъдат активни с информацията, която предоставят при забелязани произшествия! Ние имаме не само превантивна, но и контролната функция също. Т.е. там, където има нарушения, които могат да доведат до възникване на пожар или авария, нека да бъдат активни, при достоверни източници..



А каква ще бъде организацията за празниците, ще имате ли постове някъде?



Изнесени постове не предвиждаме. Колегите извършиха превантивно проверки във всички обекти, над 220 проверки бяха извършени. Всички установени нарушения са предписани със значително кратки срокове, така че да бъдат отстранени своевременно. Но предвиждаме подсилени смени на дежурните екипи, така че да сме в готовност при произшествия.



Къде са най-често нарушенията, които откривате?



Фокусът на нашите проверки са увеселителни и питейни заведения. Те са от режиен характер. Много често са свързани с поддръжка на уреди за пожарогасене, с евакуационно осветление, осигуряване на проходимост на евакуационни изходи. От такъв характер са.



Да, това е важно, защото големите дискотеки и заведения се пълнят по това време на годината. А и знаем случая от съседната до нас държава.



Искам още нещо да кажа за работата ни. Европа отчете най-тежката година от гледна точка на горските пожари. При нас, зависи от критериите, но ако гледаме опожарените площи, пожарите, които не бяха в Пловдивска област, те никак не са малко.



Но превенцията при нас си даде резултат. Броят на запалванията е значително по-малък тази година. При средно 6 200 до 6 400 пожара за 5-годишен период, тази година сме само с 5 400 произшествия.



Дроновете ли изиграха роля за превенция?



Не. Това е основно заради информираността на населението и редицата усилени проверки с регионални дирекции по горите, с общините. Ние направихме доста широка информационна кампания. Хората започнаха все повече да се съобразяват с това какво извършват. Тази година беше задействан BG-ALERT в най-горещите дни, през месец юли. И това имаше наистина много сериозен ефект. Аналогичните дни през предходната 2024 година, в тези дни ние имахме над 50 пожара на ден. След задействане на BG-ALERT тази година, при екстремен риск от възникване на пожари, при Код червено от високите температури, пожарите бяха не повече от 10 на ден. Това значи, че всяка една такава мярка доведе до свой резултат.



Ние направихме също така доста оптимизация в нашата дейност. Изнесохме в най-рисковите дни екипи на места, които са по-отдалечени или по-рискови, за да имаме по-бърза реакция. Повече екипи съсредоточавахме в първият етап. Защото да, ние имахме по-малко произшествия, не достигнахме такива бедствени положения, с изключване на вилна зона "Отдих“. Но имаше потенциал най-малко 12 до 15 произшествия да се превърнат в бедствие. Това бяха пожари, които бяха спирани буквално на входа на първите сгради на села. И това се дължеше както на навременно наше уведомяване и на това, че доста по-будни станаха кметовете на населени места, самите жители. А и тази организация от наша страна. Считам, че всяко нещо даде своя принос.