|Дионисиево шествие възвестява началото на ВИНАРИЯ 2026
Всички желаещи могат да се включат в празника, който ще започне в 11.30 ч. от градинката до Римския стадион. Атрактивното шествие ще мине по Главната улица и ще стигне до площад "Стефан Стамболов“, където ще зарадва публиката със специална програма. Там ще бъдат разположени бъчви със 100 литра вино на изба "Ямантиеви“ за почерпка на присъстващите.
Дионисиевото шествие се организира три дни преди старта на ВИНАРИЯ и символично възвестява началото на престижното изложение в Международен панаир Пловдив. ВИНАРИЯ 2026 ще се проведе от 17 до 21 февруари и ще покаже колекции от вина и високоалкохолни напитки, както и иновации за индустрията. Експонати от България, Гърция, Турция, Румъния, Пакистан, Италия, Испания, Франция, Чехия и Нова Зеландия ще впечатлят посетителите.
Винената карта на изложението обхваща богато разнообразие от бели, червени и розе вина, произведени както от семейни винарни, така и от утвърдени големи производители. Любителите на виното ще намерят първокласни селекции от реномирани бутикови изби от Черноморския регион, Дунавската равнина, Тракия и Мизия. Тероарни и класически серии представят богатството на сортове от слънчевите провинции Пулия, Сицилия и Андалусия.
Наред с традиционните гроздови вина, български и чуждестранни изби представят иновативни колекции с изразени плодови нюанси. Плодовите вина и напитките на винена основа са обособени в самостоятелна категория в рамките на Международния конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026. Днес е вторият ден от работата на международното експертно жури, което оценява близо 200 проби и ще определи носителите на "Златен ритон“ и медалите на ВИНАРИЯ 2026.
Плодовият аромат намира своето място и при спиртните напитки, експонирани на ВИНАРИЯ 2026. Посетителите ще имат възможност да дегустират и бира от известни чешки пивоварни. Градът на виното е сред най-привлекателните зони, където освен подбраните колекции вина и спиртни напитки, тази година присъстват и технологиите за тяхното производство.
Технологичната зона на ВИНАРИЯ представя машини и съоръжения за винарската и пивоварната индустрия, включително резервоари за ферментация и съхранение от неръждаема стомана. Акцент са високотехнологичното лабораторно и аналитично оборудване, както и решенията за анализ, автоматизация и оптимизация на производствените и лабораторните процеси.
Наред с това участват изложители, специализирани в опаковки, етикетиране и дизайн, които представят цялостни решения за пазарно позициониране на продуктите. Компаниите предлагат технологии, консумативи и професионална консултация, насочени към повишаване на ефективността, контрола и добавената стойност на продукцията.
