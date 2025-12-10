© Plovdiv24.bg виж галерията Протестът в Пловдив, организиран тази вечер започна. Десетки се събраха в 18 часа на пл. "Съединение" и продължават да идват още хора, които скандират "оставка" на правителството, предава репортер на Plovdiv24.bg. На място се събира и подписка, а протестите се оказаха два, като от "Гласът на безгласните" искат полицейски кордон между тях и затваряне на Тунела.



Припомняме, че това са поредните протести, организирани в Пловдив и другите по-големи градове на страната, които стартираха като реакция на бюджета за 2026 и година и преминаха в искания за оставка на правителството.



Полицията в града под тепетата е накрак, като според официалната информация затруднение на движението и забрана до 21:30 за преминаване на моторни превозни средства ще има по бул. "Шести септември“, в участъка между бул. "Руски“ и бул. "Цар Борис III Обединител“, както и по бул. "Цар Борис III Обединител“ между бул. "България“ и ул. "Граф Игнатиев“.



"Апелираме гражданите да се съобразяват с указанията на полицейските служители, а при необходимост да търсят тяхното съдействие при забелязване на противообществени прояви или закононарушения", уточниха от МВР.



Организаторите на протеста излязоха и с конкретни насоки:



Организаторите на мирния протест в Пловдив дадоха предварителни насоки за присъстващите на площад "Съединение" тази вечер:



За да протече протестът мирно, безопасно и организирано, молим ви да се запознаете с официалните насоки. Те са създадени на база опита от 01.12, когато бяхме над 30 000 души, и с мисъл за вашата сигурност, както и за семействата с деца, които ще бъдат отново с нас.



1. Подгответе се добре за времето и маршутa



– Носете топли дрехи, шапки, шалове и ръкавици - студено е.



– Обуйте удобни обувки, подходящи за ходене.



– Заредете телефоните на 100%; вземете външна батерия, ако имате.



– Вземете вода (за предпочитане – в бутилка за многократна употреба).



– Ползвайте раница или удобна чанта, за да държите ръцете си свободни.



– Ако сте с деца - дръжте ги близо.



Строго е забранено:



– употребата на алкохол или други упойващи вещества



– носене/използване на оръжия, остри предмети или потенциално опасни вещи



– носене/използване на пиротехника (фойерверки, димки, бомбички)



– хвърляне на предмети или създаване на опасни ситуации



Нарушителите могат да бъдат предадени на МВР.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.