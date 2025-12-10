© Facebook Организаторите на мирния протест в Пловдив дадоха насоки за присъстващите на площад "Съединение" тази вечер:



За да протече протестът мирно, безопасно и организирано, молим ви да се запознаете с официалните насоки. Те са създадени на база опита от 01.12, когато бяхме над 30 000 души, и с мисъл за вашата сигурност, както и за семействата с деца, които ще бъдат отново с нас.



1. Подгответе се добре за времето и маршутa



– Носете топли дрехи, шапки, шалове и ръкавици - студено е.



– Обуйте удобни обувки, подходящи за ходене.



– Заредете телефоните на 100%; вземете външна батерия, ако имате.



– Вземете вода (за предпочитане – в бутилка за многократна употреба).



– Ползвайте раница или удобна чанта, за да държите ръцете си свободни.



– Ако сте с деца - дръжте ги близо.



2. Непълнолетни участници



Всички непълнолетни трябва да бъдат придружени от пълнолетен човек (18+).



Това е важно за тяхната безопасност!



3. Забранено е



В името на мирния характер на протеста е строго забранено:



– употребата на алкохол или други упойващи вещества



– носене/използване на оръжия, остри предмети или потенциално опасни вещи



– носене/използване на пиротехника (фойерверки, димки, бомбички)



– хвърляне на предмети или създаване на опасни ситуации



Нарушителите могат да бъдат предадени на МВР.



Това е протест на достойнството — не на хаоса.



4. Внимавайте за провокатори



Провокаторите са реален риск за всеки масов протест.



Ако видите човек, който:



– е маскиран или с прикрито лице



– е видимо нетрезвен



– се държи агресивно



– се опитва да подтикне към напрежение, обиди или насилие



Не спорете и не му отговаряйте.



Уведомете веднага доброволците с жилетки и/или МВР.



Ако МВР не реагира - уведомете организаторите.



Вашето спокойствие е най-силният щит срещу провокации.



5. Ако станете свидетел на нередности



Ако е безопасно:



– снимайте/заснемете ситуацията (вкл. действия на служители, ако превишават правомощията си)



– уведомете доброволците или организаторите



– при нужда - позвънете на 112



6. Поведение по време на шествието



– Дръжте равномерно темпо, не бягайте, не блъскайте.



– Оставяйте коридор за придвижване, ако полицията го изисква.



– Следвайте указанията на доброволците.



– Дръжте се заедно, особено ако сте група.



– Уважавайте хората около вас - всеки човек там е съюзник, не пречка.



– Нека отново след нас, площадът и улиците са чисти.



7. Най-важното - ние сме #Заедно



Протестът е:



мирен



културен



достоен



и отговорен.



Ние показваме, че силата е в единството, а не в хаоса.



В дисциплината, а не в крясъците.



В културата, а не в омразата.



Пловдив се събуди.



Главната е тясна - гневът е широк.



И заедно ще бъдем чути.