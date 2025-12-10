ЗАРЕЖДАНЕ...
|Организаторите на мирния протест в Пловдив дадоха насоки
За да протече протестът мирно, безопасно и организирано, молим ви да се запознаете с официалните насоки. Те са създадени на база опита от 01.12, когато бяхме над 30 000 души, и с мисъл за вашата сигурност, както и за семействата с деца, които ще бъдат отново с нас.
1. Подгответе се добре за времето и маршутa
– Носете топли дрехи, шапки, шалове и ръкавици - студено е.
– Обуйте удобни обувки, подходящи за ходене.
– Заредете телефоните на 100%; вземете външна батерия, ако имате.
– Вземете вода (за предпочитане – в бутилка за многократна употреба).
– Ползвайте раница или удобна чанта, за да държите ръцете си свободни.
– Ако сте с деца - дръжте ги близо.
2. Непълнолетни участници
Всички непълнолетни трябва да бъдат придружени от пълнолетен човек (18+).
Това е важно за тяхната безопасност!
3. Забранено е
В името на мирния характер на протеста е строго забранено:
– употребата на алкохол или други упойващи вещества
– носене/използване на оръжия, остри предмети или потенциално опасни вещи
– носене/използване на пиротехника (фойерверки, димки, бомбички)
– хвърляне на предмети или създаване на опасни ситуации
Нарушителите могат да бъдат предадени на МВР.
Това е протест на достойнството — не на хаоса.
4. Внимавайте за провокатори
Провокаторите са реален риск за всеки масов протест.
Ако видите човек, който:
– е маскиран или с прикрито лице
– е видимо нетрезвен
– се държи агресивно
– се опитва да подтикне към напрежение, обиди или насилие
Не спорете и не му отговаряйте.
Уведомете веднага доброволците с жилетки и/или МВР.
Ако МВР не реагира - уведомете организаторите.
Вашето спокойствие е най-силният щит срещу провокации.
5. Ако станете свидетел на нередности
Ако е безопасно:
– снимайте/заснемете ситуацията (вкл. действия на служители, ако превишават правомощията си)
– уведомете доброволците или организаторите
– при нужда - позвънете на 112
6. Поведение по време на шествието
– Дръжте равномерно темпо, не бягайте, не блъскайте.
– Оставяйте коридор за придвижване, ако полицията го изисква.
– Следвайте указанията на доброволците.
– Дръжте се заедно, особено ако сте група.
– Уважавайте хората около вас - всеки човек там е съюзник, не пречка.
– Нека отново след нас, площадът и улиците са чисти.
7. Най-важното - ние сме #Заедно
Протестът е:
мирен
културен
достоен
и отговорен.
Ние показваме, че силата е в единството, а не в хаоса.
В дисциплината, а не в крясъците.
В културата, а не в омразата.
Пловдив се събуди.
Главната е тясна - гневът е широк.
И заедно ще бъдем чути.
