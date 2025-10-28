ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Депутат от ГЕРБ предлага пагубни за Пловдив законови промени
Автор: Георги Кирилов 16:28Коментари (0)1483
©
Депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева се е заела с решаването на транспортните проблеми на селата около Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Тя лично се е ангажирала в рамките само на 100 дни да се прокарат законодателни промени, които ще позволят на автобуси от други общини, най-общо казано, да правят каквото си искат из Пловдив. Да спират където си искат, да пътуват докъдето си искат и да нямат задължение да стигат до автогарите в града.

Тези законодателни промени обаче са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.

Изключително озадачаващо е, че представител на уж проевропейска и модерна партия предлага подобни промени. Къде в Европа и изобщо в развитите държави г-жа Караянчева е свидетел на подобен казус? Когато пътникът Х пристигне в даден град, той знае, че от централна гара, централна автогара или съответната автогара може да намери комуникационна връзка за близки и далечни населени места. Именно това е ролята на автогарите. Да са отправни точки за междуградския транспорт.

Транспортната схема на Пловдив е фундаментално съобразена с този поток от пътници и превозни средства. С тези законодателни промени се плюе на транспортната схема на Пловдив и се създават предпоставки за транспортен хаос. По-скоро се създават предпоставки на съществуващия вече транспортен хаос.

Със законодателните промени се дава възможност на всякакви фирми, наети от различни от Пловдив общини, да изсипват неограничено количество пътници на различни спирки из града. Това изключително ще влоши и без това трагичното състояние на градския транспорт в Пловдив и ще утежни бюджета на Пловдив. Защото градският транспорт на Пловдив е субсидиран от високите данъци, които плащат пловдивчани. Тук отново идва и проблемът с хаоса, този път със схемата и планирания пътникопоток в градския транспорт на Пловдив.

Не на последно място, бивайки излишни, в какво очакваме да се превърнат автогарите? Ще ви подскажем, няма да се превърнат в паркове. Най-вероятно на тяхно място в центъра на града и кварталите ще изникнат поредните бетонни мастодонти.

Хубаво е политиците да се намесват в "решаването" на проблемите само когато ги разбират. Очевидно е, че г-жа Караянчева не разбира проблема. Проблемът не е на кои спирки могат да спират извънградските автобуси, проблемът е, че тези населени места на практика вече са част от Пловдив, жителите им използват ресурсите на Пловдив, амортизират инфраструктурата на Пловдив, но де юре това са жители на други общини, изкуствено създадени по времето на комунизма.

Единственото решение е сливането на тези общини с Пловдив, нещо, което практически отдавна се е случило.

Това е проблемът на Пловдив, това е решението за Пловдив. Другият огромен проблем за Пловдив е липсата на Околовръстно. Вторият по големина град в България, индустриалният център на България, няма околовръстен път. 

Решете тези два проблема на Пловдив, г-жо Караянчева и не влошавайте нещата с некомпетентността си!


Още по темата: общо новини по темата: 175
28.10.2025 Иван Тотев: Дръзко, необмислено и нарушаващо интереса на пловдивчани предложение
28.10.2025 Бивш депутат: Закривайте общини, пестете от администрация
04.10.2025 Сигнал: Белащица никога не е била толкова забатачена
26.09.2025 Жителите на голямо пловдивско село ликуват!
26.04.2025 Съветник: Община "Марица" е най-богатата община в България
11.04.2025 Отлична придобивка за едно от най-близките до Пловдив села
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив стана първата и единствена община в България, сертифицира...
15:10 / 28.10.2025
Шофьор обърка посоката на движение в Пловдив
13:52 / 28.10.2025
Ежедневни опашки пред чейндж бюро на Главната в Пловдив
13:17 / 28.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Не могат да осъдят пловдивчанина, рязал мантинела на АПИ
12:23 / 28.10.2025
Кметът на Минерални бани: Тормоз!
11:55 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Концесия на стадион "Локомотив"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: