|Депутат от ГЕРБ предлага пагубни за Пловдив законови промени
Тези законодателни промени обаче са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.
Изключително озадачаващо е, че представител на уж проевропейска и модерна партия предлага подобни промени. Къде в Европа и изобщо в развитите държави г-жа Караянчева е свидетел на подобен казус? Когато пътникът Х пристигне в даден град, той знае, че от централна гара, централна автогара или съответната автогара може да намери комуникационна връзка за близки и далечни населени места. Именно това е ролята на автогарите. Да са отправни точки за междуградския транспорт.
Транспортната схема на Пловдив е фундаментално съобразена с този поток от пътници и превозни средства. С тези законодателни промени се плюе на транспортната схема на Пловдив и се създават предпоставки за транспортен хаос. По-скоро се създават предпоставки на съществуващия вече транспортен хаос.
Със законодателните промени се дава възможност на всякакви фирми, наети от различни от Пловдив общини, да изсипват неограничено количество пътници на различни спирки из града. Това изключително ще влоши и без това трагичното състояние на градския транспорт в Пловдив и ще утежни бюджета на Пловдив. Защото градският транспорт на Пловдив е субсидиран от високите данъци, които плащат пловдивчани. Тук отново идва и проблемът с хаоса, този път със схемата и планирания пътникопоток в градския транспорт на Пловдив.
Не на последно място, бивайки излишни, в какво очакваме да се превърнат автогарите? Ще ви подскажем, няма да се превърнат в паркове. Най-вероятно на тяхно място в центъра на града и кварталите ще изникнат поредните бетонни мастодонти.
Хубаво е политиците да се намесват в "решаването" на проблемите само когато ги разбират. Очевидно е, че г-жа Караянчева не разбира проблема. Проблемът не е на кои спирки могат да спират извънградските автобуси, проблемът е, че тези населени места на практика вече са част от Пловдив, жителите им използват ресурсите на Пловдив, амортизират инфраструктурата на Пловдив, но де юре това са жители на други общини, изкуствено създадени по времето на комунизма.
Единственото решение е сливането на тези общини с Пловдив, нещо, което практически отдавна се е случило.
Това е проблемът на Пловдив, това е решението за Пловдив. Другият огромен проблем за Пловдив е липсата на Околовръстно. Вторият по големина град в България, индустриалният център на България, няма околовръстен път.
Решете тези два проблема на Пловдив, г-жо Караянчева и не влошавайте нещата с некомпетентността си!
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
