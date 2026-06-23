Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява след подадения сигнал срещу него от депутата от ДПС - Ново начало Калин Стоянов. "Крайно време е да направя вече всичко необходимо да се изяснят тези действия на Калин Стоянов. Иначе аз нямам никакви притеснения. Опитите да ми се припишат практики, познати на хора, които по-скоро се намират в тяхната парламентарна група, са крайно неуместни" - коментира Демерджиев пред журналисти в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Вътрешният министър смята, че скоро ще свършат депутатите от парламентарната група на ДПС - Ново начало всеки да се изреди да пуска по нещо срещу него. Много от сигналите са пускани именно от Калин Стоянов

Надявам се този път, за разлика от предходните, да има какво да каже, защото често се случва така, че той подава сигнал, а всъщност не знае за информацията, която се съдържа в сигнала и не може да я развие по никакъв начин -
коментира Иван Демерджиев.