Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява след подадения сигнал срещу него от депутата от ДПС - Ново начало Калин Стоянов. "Крайно време е да направя вече всичко необходимо да се изяснят тези действия на Калин Стоянов. Иначе аз нямам никакви притеснения. Опитите да ми се припишат практики, познати на хора, които по-скоро се намират в тяхната парламентарна група, са крайно неуместни" - коментира Демерджиев пред журналисти в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Вътрешният министър смята, че скоро ще свършат депутатите от парламентарната група на ДПС - Ново начало всеки да се изреди да пуска по нещо срещу него. Много от сигналите са пускани именно от Калин Стоянов.