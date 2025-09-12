Даваме 300 000 лева за нов Генерален план за организация на движението

© 300 000 лева ще струва изработването на новия Генерален план за организация на движението. Обществената поръчка вече е в ход, информира Plovdiv24.bg. Документът определя условията и реда за организирането на движението по цялата улична и пътна мрежа в шестте района на община Пловдив.



Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 2 октомври.



Планът организира цялостното придвижване на всички участници в движението: пешеходци, автобуси, велосипедисти, леки и товарни автомобили, транзитното движение на превозни средства в Пловдив и преминаването през входно-изходните пунктове на града. С ГПОД се изследват транспортните и пътническите потоци, обследва се регулиране на движението и се определят конфликтните точки с цел отстраняването им. Обследват се и се оптимизират маршрутите на превозните средства, еднопосочността на улиците, паркирането.



Целта на новия план е да се подобри уличният трафик и да се намали престоят на автомобилите по кръстовищата, с което пък уж трябва да се подобрят екологичните условия в града, вследствие намаляването на шума и газовите емисии от автомобилите.



Планът отговаря и за реконструкции на кръстовища и улични участъци, изграждане на нови светофарни уредби, паркинги, пешеходни пространства и др. Новият генерален план трябва да бъде направен въз основа на новите данни за движението и пътникопотока, общия устройствен план и планът за градска мобилност и други основополагащи документи и наредби. Възложител на поръчката е Димчо Йоргов, директор на общинското предприятие “Организация и контрол на транспорта".



В Пловдив проблемът с трафика е все по-тежък с всеки изминал ден, улиците стават все по-тесни за все по-големия брой автомобили. Паркоместата намаляват, а за целта се използват десните ленти на булевардите, вместо да се обособят бусленти, през които градският транспорт да преминава безпрепятствено и по график. Въпреки че район “Тракия" е с най-широките булеварди и те започнаха да отесняват. В район “Централен" положението отдавна е изпуснато, и в старите, и в новите квартали на “Западен" и “Южен" е непоносимо, в “Северен" е ад. В "Източен" правила няма, там и полицията се е отказал да въдворява ред. А общината сякаш слепци я управляват, че дори и колите за репатриране стоят повече от законоустановения срок.



Старият Генерален план за организация на движението отдавна е изтекъл, новият трябва да бъде приет от Общинския съвет след изготвянето му.