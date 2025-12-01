Дара Екимова, Нели Петкова, Виктор Калев и Биг Бенд с концерти в първата седмица на "Коледа в Пловдив"

© Plovdiv24.bg Пловдив поставя началото на първото издание на "Коледа в Пловдив“ – ново мащабно и вдъхновяващо празнично събитие, което до 4 януари ще превърне централната част на града в сияйна коледна приказка с концерти, атракции, базар и впечатляващи преживявания за всички поколения.



Празничното начало ще бъде дадено довечера, когато веднага след запалването на светлините на градската елха ще започне програмата на сцената пред Пощата на площад "Централен“. В 18:15 ч. парад и концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции ще внесат първите тържествени акорди, а в 18:30 ч. официалното откриване с участието на кмета на Пловдив Костадин Димитров и представители на Фондация "Пловдив 2019“ ще даде старт на зимните празници в града. На сцената ще се представят някои от най-талантливите млади артисти. Малко след 19:00 ч. сцената ще посрещне и Дара Екимова, която ще даде начало на поредицата от големи концерти на събитието.



Първата седмица на "Коледа в Пловдив“ обещава силно начало с едни от най-обичаните български изпълнители. На 7 декември от 18:00 ч. за първи път в Пловдив невероятната Нели Петкова и Биг Бенд Пловдив ще представят съвместен коледен концерт със специалното участие на обичания актьор Виктор Калев. Малко преди тяхното представяне публиката ще се наслади на "Тайното шоу на…“ – впечатляващ спектакъл-изненада с артисти, които остават в тайна до появата им на събитието.



Сред водещите музикални акценти през декември са концертите на рок легендите "Сигнал“ на 13 декември, на Роби на 20 декември, както и съвместната изява на музикалните сензации Филип Донков и Александър Колев на 27 декември. Празничните концерти ще продължат всеки петък, събота и неделя до 4-ти януари.



Коледната атмосфера в Пловдив ще бъде обогатена от впечатляващи тематични атракции – Асансьорът на Дядо Коледа, Каруселът – Коледна елха, творческата работилница "Гуш“ и Пощата на Дядо Коледа, както и уютни коледни къщички, предлагащи характерни сезонни вкусове, топли напитки и ароматно греяно вино.



През целия период ще се провеждат и театрални и балетни представления, творчески занимания, прояви на коледари и кукери и демонстрации на български и европейски празнични обичаи.



С първото си издание "Коледа в Пловдив“ цели да се утвърди като нов отличителен акцент в празничния календар на града – събитие, което обединява светлини, традиции, изкуство и музика в едно незабравимо зимно преживяване.



Програмa "Коледа в Пловдив“ – Част 1



01.12.2025 /Пoнеделник/



18:15 - Тържествен парад и концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (СКСО)



18:30 - Официално откриване и концерт "Коледа в Пловдив“ с участието на Art Voices & Ивон Лочова /Център за изкуства "Зорница“- София/



19:00 - Дара Екимова



05.12.2025 /Петък/



17:30 - Танцова формация към училище по изкуства "Кирил и Методий“ Пловдив



18:00 - Школа по модерно пеене с преподавател Венера Манчева към НЧ " Христо Г. Данов-1904“



18:30 Школа по пеене при НЧ "Съвременник - 1986" – Лилия Гатешка, Мария Банкова, Йоана и Бисерка Маринови



19:00 - Женски народен хор "Плетеница" при Народно читалище "Съвременник-1986"



06.12. 2025 /Събота/



12:00 - Балет "Електра“



12:20 - Art Voices



18:00 - Art Voices



18:30 – The River Of Blues



07.12.2025 /Неделя/



12:00 - Art Voices



12:40 - Вокална група "Българка" към НЧ "Цар Борис III и царица Йоанна-1931г."



13:00 - Фолклорна формация "Жарава" към НЧ "Младост- 1982"



17:30 - "Тайното шоу на…“



18:00 - Биг Бенд Пловдив



18:30 - Нели Петкова , Виктор Калев & Биг Бенд Пловдив



ВСЕКИ ДЕН от 11:00 до 22:00ч.:



Коледен базар



Творческа работилница "Гуш“



Празнични инсталации и развлечения



Асансьорът на Дядо Коледа