|Читател: Вземете мерки!
"Обръщам се към вас, защото от ОП "Градини и паркове" няма съдействие. Става въпрос за опасни изсъхнали дървета в квартал "Каменица" 2 в Пловдив улица "Марин Дринов" 54.
Постоянно падат сухи клони, подавани са многократно сигнали както от мен, така и от съседи да се вземат мерки, преди да е станало по голяма беля. Живеем точно до парк "Каменица", оттук минават майки с деца, както и има и паркирали коли, а клоните валят, но от тях няма и отговор дали ще дойдат да ги отрежат.
Молим за съдействие, преди да е паднал някой клон върху минаващите хора деца, благодарим предварително".
