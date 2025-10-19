© Plovdiv24.bg виж галерията Читател на Plovdiv24.bg ровдигна въпроса за състоянието на детските площадки в квартал "Гагарин" и по-конкретно детската площадка срещу бул. "Дунав" 190 и детска площадка "Красива България“ - "Дунав" 95:



"Искам да изразя своето дълбоко възмущение от окаяното състояние на детските площадки в район "Северен“. Много от тях са счупени, неподдържани и обрисувани с графити, което не само ги прави непривлекателни, но и опасни за децата, които би трябвало да играят там.



Люлките са счупени, пързалките – обрисувани и повредени, настилките – разбити.



Питам се – интересува ли изобщо кметството на район "Северен“ какво се случва с тези площадки? Така ли ще отглеждаме децата си – сред разруха и безхаберие?



От години се говори за видеонаблюдение и по-строг контрол, но резултати не се виждат. Разбира се, вината не е само в общината – това е обща отговорност на всички нас като общество. Но все пак е редно институциите да поемат своята част от ангажимента – да поддържат, ремонтират и пазят тези пространства.



Странно и тъжно е да се запитаме – какво същество би могло съзнателно да чупи и руши детска площадка?



Приложени са и снимки, които ясно показват състоянието на обектите.



Моля да се свържете с общината за официален коментар и да потърсите конкретен отговор кога ще бъдат предприети мерки".



Очаквайте продължение.