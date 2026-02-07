ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Читател: Под прикритието на мъглата се извършват незаконосъобразни действия на автогара "Север"
"Здравейте, обръщам се към Вас със следния критичен въпрос: Защо на обекта се работи активно при нулева видимост и гъста мъгла? В момента (б.р. - в 9.15 ч. на 6 февруари) се чува интензивно товарене на камиони и работа на тежка техника.
Работата при такива условия е не само опасна, но и създава основателни съмнения, че инвеститорът умишлено крие действията си от обществеността и проверяващите органи, за да предотврати документирането на разрушения по основната сграда.
Призовавам медиите и Общинския инспекторат да проверят на място:
Извършва ли се разрушаване на конструктивни елементи, докато НИНКН обработва сигнала за статут на паметник на културата?
Спазват ли се нормите за безопасни условия на труд при липса на видимост?
Мъглата не може да бъде параван за беззаконие!".
Всичко по казуса може да прочетете в темата Бутат автогара "Север".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Жена пропадна в дупка в "Южен"
15:44 / 07.02.2026
Костадин Димитров: Вижда се светлина в тунела. Собствените приход...
17:47 / 06.02.2026
Безплатни кардиологични консултации в Пловдив
17:18 / 06.02.2026
Собственичка на козметичен салон в Пловдив: Клиентите първо ни пи...
16:53 / 06.02.2026
Освен учител по география. обвиненият в педофилия Аврам Андреев, ...
16:20 / 06.02.2026
Бизнесмени от Пловдив: Ръстът на цената на тока увеличава себесто...
15:54 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS