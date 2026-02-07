Читател: Под прикритието на мъглата се извършват незаконосъобразни действия на автогара "Север"

© Читател на Plovdiv24.bg изказа опасения за незаконосъобразни действия под прикритието на метеорологичните условия на автогара "Север". Даваме му думата веднага:



"Здравейте, обръщам се към Вас със следния критичен въпрос: Защо на обекта се работи активно при нулева видимост и гъста мъгла? В момента (б.р. - в 9.15 ч. на 6 февруари) се чува интензивно товарене на камиони и работа на тежка техника.



Работата при такива условия е не само опасна, но и създава основателни съмнения, че инвеститорът умишлено крие действията си от обществеността и проверяващите органи, за да предотврати документирането на разрушения по основната сграда.



Призовавам медиите и Общинския инспекторат да проверят на място:



Извършва ли се разрушаване на конструктивни елементи, докато НИНКН обработва сигнала за статут на паметник на културата?



Спазват ли се нормите за безопасни условия на труд при липса на видимост?



Мъглата не може да бъде параван за беззаконие!".



Всичко по казуса може да прочетете в темата Бутат автогара "Север".