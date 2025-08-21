ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читател: Фирма за междуградски линии обслужва Пловдив. Зам.-кмет: Законно е
"Уважаема редакция, обръщам се към вас като загрижен гражданин на Пловдив, за да сигнализирам за сериозно нарушение в градския транспорт, което засяга линиите №17, №21 и №222.
Според официалната информация, тези линии се обслужват от превозвача Петко Ангелов, който притежава лиценз за градски превози. В действителност обаче, реалният изпълнител е подизпълнителят "Детелина Дрита", който няма собствен лиценз за градски превоз на пътници, а притежава само такъв за междуградски линии.
Въпреки това, "Детелина Дрита" извършва превоза ежедневно, използвайки лиценза на основния превозвач. Общината твърди, че "основният превозвач си обслужва линиите", но това не отговаря на реалната ситуация. Това поставя под въпрос:
- законността на услугата, - безопасността на пътниците, - прозрачността на обществените договори.
Настоявам компетентните институции да извършат проверка на лицензионния статус на реалния изпълнител, както и да се даде публичен отговор: Допустимо ли е подизпълнител без лиценз за градски превози да обслужва линии в Пловдив?
Очаквам реакция от страна на общината и контролните органи, както и медийно внимание към този казус, който засяга всички граждани, ползващи градски транспорт.
С уважение, Гражданин на Пловдив".
Фирма "Детелина Дрита" е подизпълнител на "Автобусни превози", коментира казуса заместник-кметът по транспорт Александър Държиков.
Превозвачът "Автобусни превози" може да осъществява дейността с лични или с наети автобуси. В конкретния случай, цитиран в сигнала, фирмата наема автобуси на другата компания, които ползват неговия лиценз.
