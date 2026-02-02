"Чистота": Всички булеварди в Пловдив са почистени

© Всички булеварди в Пловдив са почистени. Вътрешнокварталните улици, където има възможност да влезе техниката, също са почистени. Приоритетно са почистват надлезите и подлезите. И в момента продължаваме с почистване на ръка.



Всички улици са на асфалт и са проходими. Няма замръзване абсолютно никъде. Обработва се със сол. На този етап няма данни за сигнали за паднали дървета и клони.



Това съобщиха от общинското предприятие "Чистота".