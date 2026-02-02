ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Чистота": Всички булеварди в Пловдив са почистени
Всички улици са на асфалт и са проходими. Няма замръзване абсолютно никъде. Обработва се със сол. На този етап няма данни за сигнали за паднали дървета и клони.
Това съобщиха от общинското предприятие "Чистота".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
