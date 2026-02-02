© Западното платно на подлеза "Модър-Царевец" е под вода, предупреждават пловдивчани във фейсбук.



Вчерашният дъжд, който премина в сняг, се е задържал в най-ниската точка на пробива. Едната лента на платното е напълно наводнена и повечето водачи предпочитат лявата лента. Онези, които се движат в дясната, им се налага рязко да намалят.



Пробивът има дренажна система, но тя е свързана с Южния обходен колектор. Съоръжението обаче е затапено при кръстовищата на бул. "Александър Стамболийски" с "Коматевско шосе" в западна посока и с "Кукленско шосе" в източна. Освен това е запълнен над 90% и не може да поеме водата. Така че в конкретния случай се изчаква естествено оттичане.



