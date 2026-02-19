© виж галерията "Конкуренцията тази година беше изключително силна, а качеството – на много високо международно ниво. Това превръща отличията в още по-ценен знак за престиж и професионализъм“. Това каза главният директор на Международен панаир Пловдив проф. д-р Иван Соколов при награждаването в Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026. Тържествената церемония по връчването на винените Оскари се състоя снощи в зала "Пловдив" на Конгресния център. Отличията бяха присъдени след професионална оценка на международно жури, което дегустира близо 200 проби от България и чужбина.



В началото на церемонията с плакет за значим принос в създаването и развитието на ВИНАРИЯ беше удостоен проф. д-р Богдан Манджуков. Отличието връчи проф. Иван Соколов, а наградата получи Маргарита Левиева, редактор на списание "Лоза и вино“.



Конкурсът за пореден път утвърди ролята си на престижна платформа за качество, традиции и иновации във винарството и производството на спиртни напитки. Най-високият приз – "Златен ритон“ грабнаха изби и брандове, постигнали изключителни резултати със своите вина.



Носители на "Златен ритон“ – ВИНАРИЯ 2026



Винарска изба "Ямантиеви“ – вино "Ямантиеви Сира по Пти Вердо“, сорт Сира по Пти Вердо, реколта 2023



Винарска изба "Даниелс Плейн“ – вино "Даниелс Плейн Каберне Фран“, сорт Каберне Фран, реколта 2025



Винарска изба "Вила Юстина“ – вино "Горката“, купаж от сортовете Мавруд, Рубин и Мерло, реколта 2020



Винарна "Дивино Брадърс“ – вино "Гигино Гранде Аниверсале“, сорт Червено Тоскана, реколта 2022



Винарска изба "Врачанска теменуга“ – вино "Сив етикет“, сорт Врачански мискет, реколта 2025



Призовете връчиха инж. Хакъ Сакъбов – зам.-кмет "Строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика“, Община Пловдив, Николай Чунчуков – главен секретар на Областна администрация - Пловдив, Нина Филипова - секретар на Изпълнителната агенция по лозата и виното и главният директор на Международен панаир Пловдив проф. д-р Иван Соколов.



Международният дегустационен конкурс отново показа високото ниво на българските вина и спиртни напитки и тяхната конкурентоспособност на световната сцена, превръщайки ВИНАРИЯ в сцена на престиж в бранша. Ето останалите финалисти в конкурса по категории:



Сребърни медали за високоалкохолни спиртни напитки:



ДД ООД, Натурален ликьор от хинап с кайсиев аромат



Гатион, Гърция. Узо нектар



Забражки завод, Украйна. Водка Колганов



Винпром-Троян АД, Премиум дюлева ракия (дъб)



Златни медали за високоалкохолни спиртни напитки:



ДД ООД, за уиски Хинапска



Проект БГ ЕООД, за гроздова ракия от дъб Чукара, 2023-та година



Дестилерия Перун, Сърбия, за дюлева ракия Златна дюля със злато



Винпром-Троян АД, Троянска сливова ракия – резерва 12 г. (дъб)



Винарска изба "Ноя“ ЕООД, за гроздова ракия от дъб, Ракия Ноя, 2025 година



Сребърни медали при вината:



Винарска изба Даниелс Плейн, Даниелс Плейн Каберне Совиньон, рек. 2025 г.



Тера Дивайн ЕООД за Тера Дивайн, Мавруд, рек. 2025 г.



Винарска изба "Ноя“ ЕООД за Бял пелин.



Винарска изба "Ноя“ ЕООД за Русан по Марсан, рек. 2025 г.



Винарска изба "Ноя“ ЕООД, Розе Каберне фран, каберне фран, рек. 2025 г.



Винарска изба "Ноя“ ЕООД, Малбек, рек. 2023 г.



Винарска изба "Ново село“, Сингъл винярдс, Шардоне, рек. 2024 г.



Винарска изба "Ново село“, Совиньон Елетра, Совиньон Блан, рек. 2024 г.



Викан, Микулов, Совиньон блан, рек. 2024 г.



Шато Авли ООД, Шато Авли ООД, Ракацители по Совиньон блан, рек. 2024 г.



Винарска изба Шатони, Шатони широка мелнишка лоза, Широка мелнишка, рек. 2023 г.



Винарска изба Шатони, Шатони Траминер, Траминер, рек. 2025 г.



Козя грамада и Видолови, Тамянка, рек. 2025 г.



Златните медали при вината:



Врачанска теменуга ЕООД, Врачанска теменуга сив етикет, Врачански мискет, рек. 2025 г.



ВИ Даниелс Плейн, Даниелс плейн Совиньон Блан, Совиньон блан, рек. 2025 г.



ВИ Ямантиеви, Марбел Ленд, Каберне совиньон по Мерло по Сира, рек. 2021 г.



ВИ Ямантиеви, Ямантиевс роузес, Пино ноар, рек. 2024 г.



ВИ Ямантиеви, Каберне совиньон гранд, каберне совиньон в контакт с дъб, рек. 2021 г.



ВИ Ямантиеви, Каберне Франк Гранд резерва, каберне фран контакт с дъб, 2021 г.



ВИ Ямантиеви, Совиньон Блан, Совиньон Блан, рек. 2025 г.



ВИ Ямантиеви, Вила армира, Сира, рек. 2025 г.



ВИ Ямантиеви, Сира Гранд Ризърв, Сира Барел, рек. 2022 г.



Вносител Валентин Йорданов, Чукара Сокай, Шардоне, рек. 2024 г.



Проект БГ ЕООД, Чукара екшън, Каберне совиньон, 2019 г.



Шато Авли, Шато Авли, каберне совиньон, рек. 2022 г.



ВИ Ново село, Зимен ветленер, Ркацители, рек. 2024 г.



ВИ Ново село, Гъмза Барик, Гъмза контакт с дъб, 2021 г.



ВИ Шатони, Шатони Врачански мискет, Врачански Мискет, рек. 2023 г.



ВИ Шатони, ВИ Шатони, Каберне Фран, рек. 2022 г.



ВИ Шатони, Шатони розе каберне фран, Каберне фран, рек. 2023 г.



Сарандиев, Дрийм Розе, Мерло по Марселан, рек. 2025 г.



Сарандиев, Дрийм Мерло, Мерло, рек. 2025 г.



Сарандиев, Тиър, Мерло по Марселан, рек. 2025 г.



ВИ "Ноя“ ЕООД, Малбек, Малбек, рек. 2025 г.



ВИ "Ноя“ ЕООД, Гренаш, Гренаш, рек. 2025 г.



ВИ "Ноя“ ЕООД, Врачански мискет, Врачански мискет, рек. 2025 г.



Дивино брадърс, Гранде албероне, Примитиво по Мерло по Каберне, рек. 2024 г.



Дивино брадърс, Примитиво стилио, Примитиво, рек. 2023 г.



Винарски съюз Нисово, Вино за императори, Мерло плюс екстракт от нар



Подере Галияси, Бароло Ем Джи Ей Вадарина Био, Небиоло в контакт с дъб, рек. 2020 г.



Подере Галияси, Подере Галиано, Барбера, рек. 2023 г.



Подере Галияси, Алта Ланга Екстра Брут, Шардоне/Пино ноар, рек. 2020



Козя грамада и Видолови, Масон, Каберне Совиньон, рек. 2020 г.



Козя грамада и Видолови, Тамянка, Тамянка, рек. 2024 г.



Агрофитнес ЕООД, Агрофитнес, Зарчин, рек. 2023 г.



Церемонията завърши с обща снимка на носителите на "Златен ритон“ от ВИНАРИЯ 2026. До нови срещи на следващото издание, си пожелаха изложителите в Международен панаир Пловдив.