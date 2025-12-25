ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито Рождество Христово!
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 00:05
©
Рождество Христово, наричано също Коледа или Божич, което празнуваме днес, е един от най-големите църковни празници в християнския свят. На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това станало в град Витлеем, провинция Юдея. Празникът се отбелязва на 25 декември и като официален празник с решение на 9-то Народно събрание от 28 март 1990 г.

В България празникът Рождество Христово е продължение на празника Бъдни вечер - последния ден от великите пости, който започва от полунощ с обичая коледуване. В него участват коледари - мъже - ергени, годеници и по-млади, скоро женени мъже. Подготовката им започва от Игнажден.

Тогава разучават коледните песни, създават се коледарските групи, определя се водача на групата, който е по-възрастен и женен. Облечените празнично коледари са с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят "шарени тояги". 

Времето за коледуване е строго определено от традицията - от полунощ до изгрев слънце на Коледа. В народните представи тогава се появяват караконджули, вампири, таласъми и други свръхестествени същества. Вярва се, че коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят.

На Коледа се коли прасе. Трапезата не се вдига цял ден. Пепелта се пази през всичките дни от Игнажден до Йордановден, а после се събира и служи за лек на различни болести през цялата година. 

Когато домакинът стане от трапезата, ходи приведен, за да са така приведени до земята и отрупани с плод клоните на дърветата. На плодните дръвчета се връзва слама, за да раждат.

Имен ден имат всички, които носят имената Христо, Християн, Християна, Кристина, Радослав и техните производни.

Целият екип на Plovdiv24.bg поздравява всички читатели на сайта, както и всички християни с Рождество Христово! Желаем Ви много здраве, късмет, сбъднати желания и позитивни емоции! Весела Коледа!


ИЗПРАТИ НОВИНА
