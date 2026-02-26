© Plovdiv24.bg виж галерията "Честитки" за неправилно паркиране получиха общински съветници в Пловдив, докато разгорещено дискутираха темата за буферните паркинги в града, предава Plovdiv24.bg.



Съветниците, спрели колите си в нарушение на Закона за движение по пътищата на еднопосочната улица "Филип Македонски", ще трябва да платят глоби за това си деяние.



Не е известно дали някой "доброжелател" от съседните жилищни сгради е подал сигнал, или акцията е била рутинна.