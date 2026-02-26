ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Честитки" за неправилно паркирали общински съветници в Пловдив
Съветниците, спрели колите си в нарушение на Закона за движение по пътищата на еднопосочната улица "Филип Македонски", ще трябва да платят глоби за това си деяние.
Не е известно дали някой "доброжелател" от съседните жилищни сгради е подал сигнал, или акцията е била рутинна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2549
|предишна страница [ 1/425 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Решено: Локо ще плаща 3081,47 евро на месец за ползването на стад...
11:24 / 26.02.2026
Пловдивчанка: Вечеря за двама със салата, две пици и два десерта ...
11:07 / 26.02.2026
Решено: Увеличават заплатите в община Пловдив със задна дата
11:07 / 26.02.2026
"Почетна значка на град Пловдив" за Иван Странджев
10:08 / 26.02.2026
МВР Пловдив: Човекът е бил легнал на жп линиите между "Смирненски...
09:19 / 26.02.2026
Влак блъсна фатално човек в Пловдив
09:10 / 26.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS